مستشفى المنشاوي بطنطا يكشف حقيقة وضع طفل على جهاز تنفس بالطرقة

كشف الدكتور محمد جابر، مدير مستشفى المنشاوي العام بطنطا، حقيقة ظهور فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يتضمن علاج طفل ووضعه على جهاز تنفس صناعي في طرقات المستشفى.

وأوضح "جابر" أن الطفل يعاني من مرض مزمن وعيب خلقي، يؤثر على الجهاز العصبي وجميع أعصاب الجسم، ويعتاد التردد على المستشفى، وحضر إليها أمس يعاني من ضيق في التنفس، وعملت فحوصات وتحاليل وأشعة له على الصدر، وتبين إصابته بـ"اشتباه كورونا"، مشيرا إلى أنه نسق مع مستشفى المبرة بهدف نقله إلى إحدى غرف العزل؛ نظرا لوجود 5 حالات داخل عناية الأطفال المركزة، وخوفا من نقل عدوى الإصابة بالفيروس إليهم.

وأضاف الدكتور محمد جابر، أن أسرة الطفل رفضت نقله الى مستشفى المبرة، وفي المقابل وضعه المستشفى في غرفة الانعاش الرئوي بالاستقبال، وخصص طبيب وممرضة لمتابعة الحالة الصحية له، ومن المقرر أخذ مسحة له اليوم الجمعة، للتأكد من إصابته بفيروس كورونا من عدمه، وفى حالة سلبية المسحة سينقل لعناية الأطفال، وإذا كان غير ذلك سينقل إلى مستشفى المبرة أو العناية المركزة للكبار.

وكان عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تداولوا مقطع فيديو لطفل على جهاز تنفس صناعي في طرقات مستشفى المنشاوي العام بطنطا، وفي حالة صحية متدهورة ومصاب بـ"اشتباه كورونا"، وسط صرخات وصيحات من أهله وذويه، والمستشفى ترفض استقباله، ودخوله العناية المركزة للأطفال.

وفي وقت سابق، قرر المحاسب حسام عبداللطيف، رئيس مركز ومدينة طنطا، إحالة 25 من العاملين في الصحة والشباب والرياضة بقرية "حصة شبشير"، للتحقيق بسبب ترك العمل خلال مواعيد الدوام الرسمية، وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

كان رئيس المدينة، تلقى تقريرا من لجنة الرقابة والمتابعة بمجلس المدينة، تضمن التفتيش على عدد من المصالح الحكومية والمنشآت الخدمية بقرية "حصة شبشير" بنطاق الوحدة المحلية لقرية الرجدية، ومراجعة الأعمال الإدارية للتحقق من الانضباط الإدارى للعاملين بتلك المنشآت والالتزام بالإجراءات الاحترازية .