غلق مركز علاج طبيعي وغرفة عمليات في حملة لـ"صحة الغربية"

شنت مديرية الصحة بالغربية، حملة موسعة، اليوم، على المنشأت الطبية بمركز زفتى، لمتابعة الالتزام باشتراطات مكافحة العدوى والتراخيص، والإجراءات الصحية والوقائية، أسفرت عن غلق عددا من المنشآت الطبية لعدم استكمال التراخيص، ومخالفة إجراءات مكافحة العدوى بأحد المستشفيات الخاصة.

كان الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، كلف الدكتور حامد محمود مدير إدارة العلاج الحر، بتشكيل لجنة للمرور على عدد من المستشفيات الخاصة بالمحافظة، والمراكز الطبية الخاصة ومعامل التحاليل، وتفقدت اللجنة عددا من المنشآت الطبية الخاصة بمركز زفتى، حيث تم إغلاق معمل تحاليل، ومركز علاج طبيعي، وغرفه عمليات لعدم استكمال التراخيص، وجرى المرور على عيادات خاصة ومستشفيات ومراكز العلاج الطبيعي .

في وقت سابق، أصدر الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، قرار بغلق إداري لأكثر من صيدلية بمركز قطور واتخاذ كل الإجراءات القانونية لمخالفة قانون التسعير الجبري وتغيب 14 طبيبا وضبط أدوية مخدرة وأخرى مهربة ودون فواتير ومحظور بيعها في الصيدليات.

و قرر الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، غلق مركز شهير خاص بالعلاج الطبيعي، بمدينة المحلة الكبرى، بسبب عمله دون ترخيص، فيما قام الدكتور محمود العيسوي، مفتش العلاج الحر بالمحلة، بمعاونة رأفت السباعي بتنفيذ حملة مكبرة لغلق مركز "أ.ح" للعلاج الطبيعي بمنطقة المستعمرة بعدما تبين أن مالكه ليس طبيبا وخريج تربية رياضية بالإضافة لعدم وجود تراخيص ويعمل بشكل غير قانوني.

ونظمت إدارة العلاج الحر بالإدارة الصحية ثاني في المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، حملة مكبرة، استهدفت بعض المنشآت الطبية والمعامل الخاصة، لرصد المخالفات وقام الدكتور محمود العيسوي سنيد، مفتش العلاج الحر ورأفت السباعي بغلق 5 معامل بالمحلة الكبرى وقرية الهياتم لوجود بعض المخالفات.

جاء ذلك بناء على توجيهات وكيل وزارة الصحة الدكتور عبدالناصر حميدة وتعليمات الدكتور حامد محمود مدير إدارة العلاج الحر بالغربية، والدكتورة أمل يحيى شمس الدين مدير الإدارة الصحية ثاني المحلة والدكتور فتحي فايد مدير العلاج الحر بالإدارة الصحية ثاني المحلة.