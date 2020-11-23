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بدون تراخيص.. صحة الغربية تغلق مركزا للعلاج الطبيعى بالمحلة

كتب:

رفيق محمد ناصف وأحمد فتحي
11:46 م | الإثنين 23 نوفمبر 2020
وكيل وزارة الصحة بالغربية

وكيل وزارة الصحة بالغربية

قرر الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، غلق مركز شهير خاص بالعلاج الطبيعي، بمدينة المحلة الكبرى، بسبب عمله بدون ترخيص .

وقام الدكتور محمود العيسوي، مفتش العلاج الحر بالمحلة، بمعاونة رأفت السباعي بتنفيذ حملة مكبرة لغلق مركز "أ.ح" للعلاج الطبيعي بمنطقة المستعمرة بعدما تبين أن مالكه ليس طبيب وخريج تربية رياضية بالإضافة لعدم وجود تراخيص ويعمل بشكل غير قانوني.

ونظمت إدارة العلاج الحر بالإدارة الصحية ثاني في المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، حملة مكبرة،  استهدفت بعض المنشآت الطبية والمعامل الخاصة، لرصد المخالفات وقام الدكتور محمود العيسوي سنيد، مفتش العلاج الحر ورأفت السباعي بغلق 5 معامل بالمحلة الكبرى وقرية الهياتم لوجود بعض المخالفات.

جاء ذلك بناءا على توجيهات وكيل وزارة الصحة الدكتور عبدالناصر حميدة وتعليمات الدكتور حامد محمود مدير إدارة العلاج الحر بالغربية، والدكتورة أمل يحى شمس الدين مدير الإدارة الصحية ثانى المحلة والدكتور فتحي فايد مدير العلاج الحر بالإدارة الصحية ثانى المحلة.

 

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