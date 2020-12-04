طقس السبت: مائل للدفء نهارا بارد ليلا والعظمى بالقاهرة 22

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس غد السبت به كثافة في الشبورة المائية صباحا وطقس مائل للدفء على القاهرة والوجه والبحري؛ والرياح معتدلة شبورة مائية صباحا، وطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية والرياح معتدلة.

ويكون الطقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة، وتكون الشبورة المائية كثيفة صباحا وطقس دافىء على شمال الصعيد والرياح معتدلة، دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وعن حالة الطقس ليلا يكون بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للبرودة على جنوب سيناء وشديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيف إلى معتدل وإرتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيف إلى معتدل وإرتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 22 13

الإسكندرية 23 13

وادي النطرون 23 11

طنطا 22 13

شبين الكوم 22 13

دمنهور 23 13

بلطيم 22 14

مطروح 22 11

السلوم 22 10

سيوة 21 11

بورسعيد 21 14

دمياط 22 13

الزقازيق 23 11

المنصورة 22 11

الاسماعيلية 23 11

السويس 23 12

العريش 21 12

رفح 20 12

رأس سدر 23 13

نخل 21 04

نويبع 24 17

طابا 21 12

كاترين 15 03

الطور 24 12

شرم الشيخ 25 15

الغردقة 26 13

مرسى علم 25 15

الفيوم 22 11

بنى سويف 22 10

المنيا 23 10

أسيوط 23 11

سوهاج 23 11

قنا 24 11

الأقصر 25 10

أسوان 25 12

ادفو 24 11

أبوسمبل 25 13

الوادى الجديد 26 08

شلاتين 28 18

ابو رماد 27 17

حلايب 26 20

رأس حدربة 27 19