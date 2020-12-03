الأرصاد: الطقس مستقر خلال الـ10 أيام المقبلة

طمأنت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين، على حالة الطقس في الأماكن السياحية الشتوية، مثل دهب وشرم الشيخ والغردقة وغيرها.

وأضافت شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند النعساني، ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على شاشة "صدى البلد": "الأماكن دي مفيهاش أي قلق والطقس مستقر بها جدا والطقس دافئ نهارا وبارد ليلا، ومشمس طوال ساعات النهار، ولا توجد أي مشكلات نهائيا في منطقة البحر الأحمر، سواء الغردقة أو شرم الشيخ والسخنة وغيرها".

وأوضحت وكيل مركز الاستشعار عن بعد في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ درجات الحرارة العظمى في القاهرة تتراوح بين 21 و22 درجة، والصغرى من 13 لـ14 درجة، والسواحل الشمالية تتراوح بين 20 و21 درجة، والصغرى من 13 لـ14 درجة، ومدن شمال الصعيد المنيا الفيوم وأسيوط تنخفض بها درجة الحرارة الصغرى وتصل لنحو 10 درجات، والعظمى تتراوح بين 23 لـ24 درجة، وجنوب الصعيد قنا والأقصر وأسوان وحلايب وشلاتين من 24 لـ25 درجة العظمة والصغرى 12 درجة مئوية، وجنوب سيناء وشرم الشيخ والغردقة من 24 لـ25 درجة العظمى، والصغرى تتراوح بين 15 و16 درجة مئوية.

وأكدت شاكر أنّه حتى يوم الاثنين المقبل لن تكون هناك رياح والرياح ستكون مستقرة تماما، ومعتدلة على معظم الأنحاء وعلى البحرين الأحمر والمتوسط، ولكن يوم الاثنين سيكون هناك نشاط للرياح على غرب البلاد فقط، وقد يكون مثير للأتربة على غرب البلاد فقط.

وتابع أنّ التغيرات المناخية التي أثرت على العالم كله وتأثرت بها مصر، لذلك رأينا هذا العام أمطار مصحوبة بالبرد، على مناطق من السواحل الشمالية ومن الدلتا، كما وصلت على القاهرة خاصة بعض مناطق من شرق القاهرة التي شهدت أمطارا مصحوبة بالبرد ومن الوارد أن يتكرر ذلك مرة أخرى.

وشددت شاكر على أنّه حتى 10 أيام مقبلة لن نشهد أي حالة من حالات عدم الاستقرار وأي فرص أمطار غزيرة أو أمطار مصحوبة بالبرد، ولكن من الوارد أن تحدث حالة من حالات عدم الاستقرار الفترة المقبلة مع نهاية فصل الخريف وبداية فصل الشتاء.