إغلاق 17 مركزا للدروس الخصوصية وتشميع 25 مقهى ومحل في الإسكندرية 

شنت أحياء محافظة الإسكندرية، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، حملات مكبرة لإغلاق مراكز الدروس الخصوصية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأسفرت الحملات عن غلق وتشميع 17 مركزا للدروس الخصوصية، بواقع "10 بحي المنتزه أول، و3 بحي وسط، و3 بحي المنتزه ثان، ومركز واحد بحي العامرية ثان".

وقالت جيهان مسعود، رئيس حي المنتزه أول في الإسكندرية، إن الحملات تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

وأشارت رئيس الحي، في تصريح لها، اليوم، إلى أنه جرى تشميع المراكز بالشمع الأحمر، وتحرير محاضر بأقسام الشرطة لأصحابها، بعد ضبط عددا كبيرا من الطلاب بداخلها.

وأكدت جيهان مسعود استمرار الحملات بالتنسيق مع إدارة شرق التعليمية، لغلق جميع المراكز التعليمية، لمخالفتها قرار مجلس الوزراء، وحفاظا على سلامة الطلاب وصحتهم.

فيما شنت أحياء الإسكندرية حملات مكبرة، لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 456 لسنة 2020، بشأن مواعيد فتح المحال والمقاهي والمطاعم، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، لمواجهة جائحة كورونا.

وأسفرت الحملات عن غلق وتشميع 25 محلا تجاريا ومقاهي ومطاعم بـ 4 أحياء، لمخالفتها مواعيد الغلق وإجراءات الحد من فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

وتتوزع المحال والمقاهي التي جرى إغلاقها، بواقع "4 مقاهي بحي غرب الإسكندرية، و9 محال تجارية وورش بحي وسط، و4 محال بحي شرق، و8 محال بحي المنتزه ثان".

من جانبها، قالت سحر شعبان، رئيس حي غرب الإسكندرية، إن الحملات شملت التحفظ على عدد كبير من الشيش والكراسي، وإيداعها بشرطة المرافق.

وأشارت رئيس الحي، في تصريح لها، اليوم، أنه جرى التأكيد خلال الحملة على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية، واستخدام الكمامات للعاملين ورواد المقاهي، واستخدام أجهزة قياس الحرارة والأكواب ذات الاستخدام الواحد.

وشددت سحر شعبان، على أنه لن يجرى التهاون في مواجهة أي مخالفات تضر بالصالح العام وصحة المواطن، مؤكدة استمرار الحملات يوميا، لفرض الانضباط.