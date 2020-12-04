السياحة: موسم العمرة في يد لجنة كورونا.. والقرار سيكون لصالح المواطن

قال أحمد إبراهيم المستشار التنفيذي لبوابة العمرة المصرية، التابعة لوزارة السياحة والآثار، إن هناك جهودا كبيرة تبذل من كل الجهات المصرية للإعداد لموسم العمرة الجديد، والسعي للحفاظ على سلامة المواطنين المصريين وحقوقهم، مؤكدا أن النجاح الذي حققته بوابة العمرة الموسم الماضي، يعد دافعا للاستمرار ومضاعفته خلال الموسم الحالى.

وأضاف إبراهيم، في تصريحات صحفية، اليوم، أن شركات السياحة تشعر بالامتنان والشكر الجزيل للرئيس عبد الفتاح السيسي، على مساندته ورعايته لمشروع بوابة العمرة، منذ أن كان مجرد فكرة تحولت إلى واقع حقيقي، مشيرا إلى أن "الدعم الرئاسي جاء من خلال رؤية مستقبلية وثقة بأن البوابة خط الدفاع الأول لحمايه المواطنين المصريين من قاصدي بيت الله"، موضحا أن البوابة ساهمت بالفعل الموسم الماضي في حمايه حقوق المعتمرين.

وفيما يخص انطلاق موسم العمرة الحالى، أكد المستشار التنفيذى لبوابة العمرة المصرية، أن شركات السياحة عانت أشد معاناة بسبب توقف العمرة الموسم الماضي بعد جائحة كورونا، مضيفا أن الشركات تنتظر بفارغ الصبر انطلاق الموسم الجديد لعبور أزمتها الحالية، لكنها في نفس الوقت ملتزمة التزاما تاما بأي قرار تتخذه اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لجائحه كورونا، فيما يخص انطلاق رحلات العمرة لإيمانها أن هذا القرار سيراعي في المقام الأول مصلحة وصحة المواطنين، وسيأتي متماشيا مع تطورات الوضع فيما يخص انتشار الوباء محليا وعالميا، وتقارير ورؤية اللجنة العليا لمواجهة الوباء بمصر.

وشدد إبراهيم، على ثقة شركات السياحة المصرية، في أن اللجنه ستتخذ القرار المناسب الذي يراعي صالح المواطنين ومصالح شركات السياحة والعاملين بها، محذرا كل الشركات المصرية والسعودية من العمل بنظام الوكيل الافتراضي فى تأشيرات العمرة، بعيدا عن البوابة الإلكترونية للعمرة.

لن يتم تنظيم أي رحلات عمرة خارج البوابة المصرية

حذرإبراهيم، من التلاعب بمشاعر الراغبين في أداء العمرة خارج البوابة، موضحا أن الأيام الماضية شهدت اجتماعات مكثفة لشركات السياحة مع لجنة تسيير الأعمال، بحثت الوضع الحالي وتصورات الضوابط ومناقشة كل التحديات، وتم التوصل إلى تصور مبدئي للضوابط، وتم على الفور، بدء بحث هذا التصور، ثم عرضه على وزارة السياحة والآثار التي تبذل جهدا كبيرا في هذا الإطار، باعتبارها الجهة المسئولة عن هذا الملف وتبعية بوابة العمرة لها، لافتا إلى وجود اتصالات مكثفة مع عدة جهات بالدولة استعدادا للموسم الجديد، في مقدمتها بالطبع وزارتي الداخلية والصحة.

وناشد الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بسرعة الربط بين الوزارة ومعاملها المركزية وبوابة العمرة لرصد حالة المواطنين الراغبين في أداء العمرة منذ لحظة سفرهم وحتى عودتهم سالمين، مشيرا إلى أن البوابة مزودة بإمكانيات تكنولوجية عالمية حديثة، تمكنها من المتابعة الدقيقة للمعتمرين وحالتهم الصحية والتحاليل الخاصة بهم، خاصة المتعلقة بفيروس كورونا.

وطالب إبراهيم، مجلس النواب بسرعة عرض قانون بوابة العمرة الجديد على الجلسة العامة، والذي تقدمت به الحكومة للمجلس، وأقرته لجنة السياحة بالبرلمان، إذ تنتظر شركات السياحة إقراره لما يوفره من ضمانات لحقوق المعتمرين وحمايتهم من الاستغلال والتلاعب، ومعاقبة المخالفين والمقصرين في حقوقهم.

واختتم المستشار التنفيذى لبوابة العمرة المصرية، تصريحاته بتوجيه الشكر مرة أخرى إلى الرئيس السيسي، على اهتمامه بالحفاظ على مصالح المواطنين من المعتمرين، وأيضا العاملين بشركات السياحة الذي تحقق بتنظيم العمل برحلات العمرة عبر البوابة فقط.