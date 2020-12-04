"تضامن دمياط" تدعو قوى المجتمع لدعم مشروع "قادرون" لتمكين ذوي الهمم

دعا حسام عبدالغفار، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بدمياط، قوى المجتمع المدني لدعم مشروع "قادرون"، الذي تتبناه جمعية منار السبيل برئاسة تامر فايد؛ لتمكين ذوي القدرات الخاصة بحديقة الطفل والأسرة بالسنانية.

ويبدأ " قادرون " نشاطه بخط الإنتاج الأول، وهو "تعبئة وتغليف الخضار والفاكهة"، وتسوق جميعة "منار السبيل" للمشروع، من خلال تكوين قاعدة من العملاء لتسويق المنتجات، ممن يتبنون تشجيعه؛ لدعم ذوي القدرات الخاصة.

وتقدم حسام عبدالغفار، بخالص الشكر والتقدير لجمعية "منار السبيل" على تبنيها للمشروع، الذي يهدف لدمج ذوي القدرات الخاصة في المجتمع، وتحويلهم لطاقة إنتاجية تخدمهم والمجتمع من خلال أنشطة المشروع، داعيا قوى المجتمع المدني كافة لدعم المشروع والتسويق له ولأهدافه.

كما دعا "عبدالغفار" القائمين على المشروع بالتسويق له، بعرض خدماته في نطاق أوسع، لاسيما في المدن الكبرى على مستوى المحافظة ومدينة دمياط الجديدة.

ويمكن للعملاء راغبي الحصول على خدمات المشروع أو دعمه، التواصل مع القائمين عليه.

وشكلت مديرية التضامن الاجتماعي بدمياط وإدارة الضمان الاجتماعي والرقابة والمتابعة، لجنة لزيارة الإدارة الاجتماعية بكفر البطيخ، والوحدتين الاجتماعيتين بالبستان والركابية؛ لمتابعة سير العمل، والوقوف على تطبيق برنامج تكافل وكرامة.

واستطلعت اللجنة رأي المواطنين حول مستوى الخدمة المقدمة إليهم، وبعض شكاواهم، وتقدم أعضاؤها بالشكر للعاملين كافة، على الالتزام والانضباط.

وفي نهاية الزيارة، شدد أعضاء اللجنة على حسن التعامل مع الجمهور، وأداء الخدمة كرسالة وواجب وطني، قبل أن تكون مجرد وظيفة .

وفي وقت سابق زار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة دمياط، مكتب بريد دمياط، للاطمئنان على انتظام عملية صرف معاش "تكافل وكرامة"، وفقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

ونسق وكيل الوزارة مع المختصين بالمكتب، وبحث المعوقات كافة وسبل التغلب عليها، ووجه إدارة الضمان الاجتماعي ومكتب الرقابة والمتابعة، ومديري الإدارات الاجتماعية، بمتابعة عملية الصرف والتنسيق مع كل مكتب بريد، كلُ في نطاقه.