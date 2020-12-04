رغم رحيله.. فوزى فتى حاضرا في جلسات الفصل التشريعي الثاني

سيظل النائب فوزي فتى أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، والذي رحل عن عالمنا منذ ساعات بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة، من النواب الذين سيظل اسمهم مسجلا في دفتر مضابط الجلسات البرلمانية سواء في الفصل التشريعى الأول والذي يقترب من نهايته بحلول يناير 2021، أو في الفصل التشريعى الجديد.

وبموجب نص اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يتلو المجلس فى جلسته المزمع عقدها فى 15 ديسمبر القادم رسالة وزير الداخلية بوفاة العضو فوزى فتى عن مجلس النواب 2015-2020.

بينما يتلى اسم النائب الراحل فوزى فتى مرة أخرى فى الجلسة الأولى من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعى الجديد، وذلك بإعلان خلو مكانه باعتباره عضوا فائزا بالبرلمان الجديد عن القائمة الوطنية من أجل مصر.

وقالت مصادر برلمانية لـ"الوطن"، إنه بموجب إعلان خلو مقعد النائب الراحل، سيتم تصعيد المرشح الاحتياطى للنائب فوزى فتى.

وأشارت المصادر إلى أن حالة النائب فوزى فتى والذى رحل عن عالمنا ستكون من السوابق البرلمانية، حيث سيتلى نص وفاته فى الفصل التشريعى الأول كنائب منتخب فردى، ويتلى مرة أخرى فى الفصل التشريعى الجديد كنائب فائز عن القائمة.

ونعى مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، النائب فوزى فتى أمين سر لجنة الصناعة بالمجلس، والذى وافته المنية بعد صراع مع المرض.

وبوفاة النائب "فتى"، يصبح عدد النواب الذين رحلوا عن دور الانعقاد السادس بالفصل التشريعي الأول 3 نواب وهم منى منير ومحمد سعد تمراز وفوزى فتى، فيما يقترب إجمالي النواب الذين غيبهم الموت فى الفصل التشريعى الأول لنحو 19 نائبا.

ووفقا للقانون، تصبح مقاعد النواب الثلاثة الذين رحلوا من عالمنا شاغرة، في المدة المتبقية من عمر الفصل التشريعى الأول، بموجب المادة 25 من قانون مجلس النواب، وتنص "على أنه إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي، قبل انتهاء مده عضويته بـ6 أشهر على الأقل، أجرى انتخاب تكميلي، ويجب شغل المقعد خلال 60 يوما على الأكثر، من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد، استكمالا لمدة عضوية سلفه".

ونعى عدد كبير من نواب البرلمان زميلهم النائب فوزى فتى، كما نعى مجلس إدارة نادى سموحة الرياضى برئاسة المهندس محمد فرج عامر، النائب فوزي فتى عضو مجلس النواب والذي وافته المنية صباح اليوم بعد تاريخ كبير من الجهد والعمل وخدمة الرياضة المصرية من خلال عضويته بلجنة الشباب والرياضة بالبرلمان.