آخر أخبار مصر.. شبورة مائية غدا ووظائف لمختلف المؤهلات

يهتم المواطنون بالأخبار الخدمية التي تمس حياتهم اليومية سواء كانت تتعلق بالطقس أو الكهرباء أو الإسكان أو الوظائف، وتستعرض "الوطن" آخر أخبار مصر على النحو التالي:

طقس السبت مائل للدفء نهارا بارد ليلا والعظمى بالقاهرة 22

توقع خبراء هيئة الأرصاد أن يكون طقس غدا مائل للدفء على القاهرة والوجه والبحري؛ والرياح معتدلة شبورة مائية صباحا، وطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة، مع وجود كثافة في الشبورة المائية صباحا.

وليلا يكون الطقس بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للبرودة على جنوب سيناء وشديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

الحكومة تخطط لزيادة سرعات الإنترنت في 2021: تصل إلى 40 ميجا

تتبع وزارة الاتصالات استراتيجية لتطوير البنية التحتية للاتصالات، في ظل الاعتماد الكلي على الإنترنت في الحصول على الخدمات الحكومية، ومتوقع أن تصل سرعات الإنترنت في مصر إلى 40 ميجابايت خلال الفترة المقبلة، بعد أن خصصت الحكومة ما يقرب من 1.9 مليار دولار، كاستثمارات في تطوير البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

بمرتبات مجزية وعمولات.. وظائف شاغرة لجميع المؤهلات الدراسية

أعلنت مبادرة "مصر تعمل" التابعة لوزارة الشباب والرياضة، عدد من الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات المختلفة وأوضحت المبادرة أن الحاصلين على الوظائف يحصلوا على مرتبات مجزية.

دليل خدمات يقدم خطوات الحصول على رخصة بناء أو محل في قنا وسوهاج

قدمت وزارة التنمية المحلية دليل خدمات موحد يشمل 100 خدمة بمحافظة قنا وسوهاج وكل ما هو متعلق بمدة الخدمة والرسوم الإدارية، تيسيرا على المواطنين.

طقس مشمس في أول أيام نوة قاسم

شهدت مدينة الإسكندرية، طقس مشمس، اليوم الجمعة أول أيام "نوة قاسم"، وفق هيئة الأرصاد الجوية، مع تأهب الأجهزة التنفيذية لاستقبال واحدة من أشد النوات على مدار 4 أيام متتالية.