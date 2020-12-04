لو الخدمة بطيئة.. خطوات اختبار سرعة الإنترنت للتأكد من الباقة

في الشهور القليلة الماضية، وبشكل خاص مع انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، برزت بشكل كبير أهمية استخدام شبكة الإنترنت بالنسبة للكثيرين، فبجانب استخدامه كوسيلة للترفيه واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي خلال فترة الحجر الصحي، ظهرت أهميته في العمل والتعليم.

حيث لجأت المؤسسات والشركات إلى تخفيض العمالة في مقرات العمل، والاعتماد بشكل كبير على العمل من المنازل، كما لجأت المؤسسات التعليمية إلى التواصل مع الطلاب من خلال شبكة الإنترنت لإجراء الأبحاث المطلوبة، والتي جرى اعتمادها بدلا من الامتحانات.

ومع بداية الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، يحرص الكثيرون على تقوية شبكة الإنترنت المنزلية الخاصة بهم، تحسبا لعودة الحجر الصحي مرة أخرى، وعودة العمل والدراسة "أون لاين"، تستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، خطوات اختبار سرعة الإنترنت المنزلية الخاصة بالعميل، للتأكد من سلامة سرعة باقة الإنترنت، كالتالي:

خطوات اختبار سرعة الإنترنت

- يمكن اختبار سرعة الإنترنت المستخدمة والمحددة للباقة من خلال استخدام أحد الأجهزة الموصلة على الواي فاي الخاص بالشبكة.

- تشغيل خاصية الواي فاي لتوصيل الجهاز المستخدم بالشبكة.

- ثم الدخول على الموقع الخاص باختبار سرعة الإنترنت المحددة للباقة من خلال موقع https://fast.com/ar/.

- ثم انتظار إجراء اختبار سرعة النت الخاصة بالباقة المستخدمة من شركة الإنترنت.

- وعند ظهور النتيجة الخاصة بالسرعة المستخدمة في الوقت الحالي والذي أجري خلاله الاختبار، يستطيع العميل معرفة ما إذا كانت هي السرعة المستحقة وفق الباقة أم لا.

- وفي حالة التأكد من أن السرعة الحالية لشبكة الإنترنت أقل من السرعة المراد الحصول عليها وفق الباقة، يجب أن يقوم العميل بالاتصال بالشركة التابع لها العميل للوصول إلى حل مرض بالنسبة له وحل المشكلة إن وجدت.