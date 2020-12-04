تشييع جنازة "فتي" نائب أجا.. وابنته المرشح الاحتياطي له

شيع أهالي أجا بمحافظة الدقهلية، عصر اليوم الجمعة، جنازة فوزي إسماعيل يوسف فتي، 58 عامًا، عضو مجلس النواب 2015 عن دائرة أجا بمحافظة الدقهلية، بمسقط رأسه بقرية ميت أبو الحسين، بمشاركة جموع غفيرة من الأهالي وسط حالة من الحزن.

وكانت أعراض المرض قد ظهرت على النائب الراحل، عقب تقدمه بأوراق ترشحه لمجلس النواب، ضمن "القائمة الوطنية من أجل مصر"، لتبدأ معاناته طوال فترة الانتخابات حتى جرى حجزه بمركز الكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة وأجريت له عملية جراحية ثم نقل لأحد مستشفيات القاهرة لاستكمال العلاج.

وظل "فتي" تحت الملاحظة والعلاج طوال الفترة الماضية، وجرى إعلان فوزه بالانتخابات وهو على فراش المرض، إلى أن توفى صباح اليوم في المستشفى.

وشغل النائب الراحل عضوية مجلس إدارة نادي المنصورة الرياضي "نادي الشعب" بجانب عضوية البرلمان، وظل مؤازرا للفريق في مشواره من أجل الصعود إلى الدوري الممتاز، ثم دخل البرلمان عن حزب "مصر الحديثة"، وتمكن من الفوز بالمقعد في انتخابات 2015 مرشحا فرديا، وترشح هذه الدورة ضمن "تحالف القائمة الوطنية من أجل مصر".

ولدى النائب الراحل 3 أبناء هم أحمد، صيدلي، ويوسف، حاصل على بكالوريوس من كلية التجارة شعبة اللغة الإنجليزية، وآية، متزوجة في العقد الثالث من عمرها، واختارها والدها لتكون المرشح الاحتياطي له، وبالتالي سيتم تصعيدها بدلا منه في برلمان 2020.

وتوفى النائب الراحل صباح اليوم الجمعة بأحد مستشفيات محافظة القاهرة، وشيعت جنازته عصر اليوم من قريته "ميت أبو الحسين" بمركز أجا، من ساحة مسجد النور بالقرية، فيما تتقبل أسرته العزاء غدا السبت.

وقالت مصادر إن المادة 25 من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 نظمت خلو مكان أحد الأعضاء المنتخبين، ونصت على أنه "إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، أجرى انتخاب تكميلي، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين، وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، فإن كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليا يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته".

وأضافت المادة، "وفي جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه".