بعد رحلة مرض.. رحيل "فتي" نائب الدقهلية وتصعيد ابنته للمقعد الشاغر

عقب تقدمه بأوراق ترشحه للنواب ضمن "القائمة الوطنية من أجل مصر" ظهرت أعراض المرض على النائب فوزي إسماعيل يوسف فتى، 58 عامًا، عضو مجلس النواب 2015 عن دائرة أجا، لتبدأ معاناته طوال فترة الانتخابات حتى جرى حجزه بمركز الكلي والمسالك البولية في جامعة المنصورة وأجريت له عملية جراحية ثم نُقل إلي أحد مستشفيات القاهرة لاستكمال العلاج.

وظل "فتي" تحت الملاحظة والعلاج طوال الفترة الماضية، وجرى إعلان فوزه بالانتخابات وهو في فراش المرض، إلى أن توفي صباح اليوم في المستشفى.

شغل النائب الراحل عضوية مجلس إدارة نادي المنصورة الرياضي "نادي الشعب" إلى جانب عضوية البرلمان، وظل مؤازرا للفريق في مشواره من أجل الصعود إلى الدوري الممتاز، ثم دخل البرلمان عن حزب مصر الحديثة، وتمكن من الفوز بالمقعد في انتخابات 2015 مرشحا فرديا، وترشح ضمن تحالف القائمة الوطنية من أجل مصر في الانتخابات المنقضية.

لدى النائب الراحل 3 أبناء "أحمد، صيدلي، و يوسف، حاصل علي كلية التجارة شعبة اللغة الإنجليزية، وأية، متزوجة، وفي العقد الثالث من عمرها"، واختارها والدها لتكون المرشح الاحتياطي له، وبالتالي سيتم تصعيدها بدلا منه في برلمان 2020.

وتوفي النائب الراحل صباح اليوم الجمعة في أحد مستشفيات محافظة القاهرة، وستشيع جنازته عصر اليوم من قريته" ميت أبو الحسين" مركز أجان من ساحة مسجد النور بالقرية، فيما تتقبل أسرته العزاء غدا السبت .

فيما قالت مصادر إن المادة 25 من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 نظمت خلو مكان أحد الأعضاء المنتخبين، ونصت المادة على: "إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، أجرى انتخاب تكميلي، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، فإن كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليا يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته".

وأكدت المادة أنه:"وفي جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه".