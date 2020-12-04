مصرع رقيب شرطة دهسته سيارة ملاكي بزهراء المعادي
كتب:
أحمد عبد اللطيف
05:01 م | الجمعة 04 ديسمبر 2020
صورة ارشيفية
لقي رقيب شرطة مصرعه بمنطقة زهراء المعادي، إثر دهسه بسيارة ملاكي أثناء سيره بمكان الحادث، وتحرر محضر ويكثف رجال المباحث جهودهم للقبض على الجاني.
وتلقى المقدم إسلام بكر رئيس مباحث قسم شرطة المعادي، بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوجود بلاغ مصادمة ومتوفى بشارع الزهراء الرئيسي بالطريق القادم من نيركو المتجه إلى زهراء المعادي قبل خير زمان بحوالي 300 متر.
بالانتقال والفحص تبين أنه حال تواجد رقيب أول شرطة أشرف فتحي، 49 سنة، من قوة قسم مرور المعادي ومقيم كفر ديما كفر الزيات الغربية المعين خدمة سهاري نفق الزهراء لتيسير الحركة المرورية بمنطقة الأعمال والحفر المتواجدة بمكان البلاغ تحديدا مستعينا بالأقماع المرورية والعصا المرورية المضيئة، اصطدمت به سيارة مجهولة، ما أدى لوفاته متأثرا بإصابات متعددة بالجسم، وتم نقله لمستشفى مبرة المعادي.
وبسؤال شاهد الواقعة، أنور ف، 48 سنة، فني كهرباء والمسؤل عن أعمال الحفر بمحل الواقعة، أيد ما سبق.
وأضاف أن السيارة المتسببة سوداء اللون، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية والعمل على تفريغ الكاميرات لمعرفة المتسبب.
وكلفت وحدة مباحث القسم بعمل التحريات اللازمة ورفع الكاميرات بمكان الحادث للوصول إلى السيارة المتسببة في الحادث والعمل على ضبطها.