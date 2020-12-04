مصرع رقيب شرطة دهسته سيارة ملاكي بزهراء المعادي

لقي رقيب شرطة مصرعه بمنطقة زهراء المعادي، إثر دهسه بسيارة ملاكي أثناء سيره بمكان الحادث، وتحرر محضر ويكثف رجال المباحث جهودهم للقبض على الجاني.

وتلقى المقدم إسلام بكر رئيس مباحث قسم شرطة المعادي، بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوجود بلاغ مصادمة ومتوفى بشارع الزهراء الرئيسي بالطريق القادم من نيركو المتجه إلى زهراء المعادي قبل خير زمان بحوالي 300 متر.

بالانتقال والفحص تبين أنه حال تواجد رقيب أول شرطة أشرف فتحي، 49 سنة، من قوة قسم مرور المعادي ومقيم كفر ديما كفر الزيات الغربية المعين خدمة سهاري نفق الزهراء لتيسير الحركة المرورية بمنطقة الأعمال والحفر المتواجدة بمكان البلاغ تحديدا مستعينا بالأقماع المرورية والعصا المرورية المضيئة، اصطدمت به سيارة مجهولة، ما أدى لوفاته متأثرا بإصابات متعددة بالجسم، وتم نقله لمستشفى مبرة المعادي.

وبسؤال شاهد الواقعة، أنور ف، 48 سنة، فني كهرباء والمسؤل عن أعمال الحفر بمحل الواقعة، أيد ما سبق.

وأضاف أن السيارة المتسببة سوداء اللون، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية والعمل على تفريغ الكاميرات لمعرفة المتسبب.

وكلفت وحدة مباحث القسم بعمل التحريات اللازمة ورفع الكاميرات بمكان الحادث للوصول إلى السيارة المتسببة في الحادث والعمل على ضبطها.