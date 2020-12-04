مصرع ممرضة أسفل عجلات القطار بطنطا في الغربية

لقت ممرضة بمستشفي طنطا الجامعي، مصرعها اليوم، تحت عجلات القطار في أثناء عبورها مزلقان "القاصد" بمدينة طنطا في محافظة الغربية.

وتلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة، يفيد مصرع سيدة صدمها القطار في أثناء عبورها مزلقان السكة الحديد، بمنطقة ترعة القاصد التابعة لدائرة قسم ثان طنطا.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين أن المتوفية تدعى "زينب. ح. م"، 45 عاما، تعمل ممرضة بمستشفي طنطا الجامعي، ونقلت الجثة لمستشفى المنشاوي العام، وحرر محضر بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي وقت سابق، توفي الدكتور محمد عبدالقادر عميرة، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة بمستشفى المنشاوي العام، في أثناء عمله ومروره على حضانات الأطفال حديثي الولادة بالمستشفى، نتيجة هبوط حاد وبشكل مفاجئ.

وقال الدكتور محمد جابر، مدير مستشفى المنشاوي العام، إن الطبيب حضر في الثامنة صباحا لممارسة، عمله وكان بصحة جيدة، ولم يظهر عليه أي علامات إجهاد أو مرض، ومر على حضانات الأطفال حديثي الولادة.

وأضاف مدير المستشفى، أنه خلال المرور علي حضانات الأطفال حديثي الولادة طلب تغير ملابسه والماسك الخاص بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وفي أثناء تفقده باقي غرف حضانات الأطفال سقط على الأرض مغشيا عليه داخل إحدى الغرف بشكل مفاجئ.

وتابع "جابر": "جرى نقل الطبيب إلى العناية المركزة بالمستشفى على الفور، ووضعه على جهاز التنفس الصناعي، وعمل صدمات كهربائية في محاولة لإفاقته، ولكن بدون جدوى، ولفظ أنفاسه الأخيرة".

وجاري تغسيل الجثمان وتكفينه، عقب صدور قرار النيابة بالدفن؛ إذ أفاد مفتش الصحة أن الوفاة طبيعية، نتيجة هبوط في الدورة الدموية، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.