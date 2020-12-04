أسرة طالبة الميكروباص ترفض حضور أولى جلسات محاكمة الطبيب

أكدت أسرة الطالبة، التي حررت بلاغا ضد طبيب جامعة الزقازيق واتهمته بارتكاب فعل فاضح في ميكروباص، عدم حضورها أولى جلسات محاكمة الطبيب، التي بدأت اليوم في اتهامه بارتكاب فعل فاضح.

وكان والد الطالبة، علق على قرار إحالة الطبيب إلى محكمة الجنح، قائلا "إنهم مستمرون في القضية وينتظرون الحكم النهائي"، مؤكدا أن الطبيب لم يتحرش بابنته أو يلسمها، لكنه ارتكب فعلا فاضحا.

وعلق الدكتور أيمن سالم، نقيب الأطباء بمحافظة الشرقية، على قرار نيابة الزقازيق الكلية بإحالة طبيب جامعة الزقازيق المتهم بارتكاب فعل فاضح داخل ميكروباص إلى محكم الجنح بقوله، "واثقون في براءته".

وقال نقيب أطباء الشرقية، لـ"الوطن"، اليوم الجمعة، إن ما استقر عليه وجدان النقابة بعد فحص الواقعة والوقوف على كافة ملابساتها، أن الطبيب برئ ولم يتحرش بالفتاة كما أنه لم يقدم على ارتكاب أي فعل فاضح عمدا، لافتا إلى أنه يعاني من حالة مرضية.

وأشار نقيب الأطباء إلى أن أساتذة الطب النفسي أفادوا بأن طبيب جامعة الزقازيق، الذي يواجه تهمة "فعل غير أخلاقي"، داخل "ميكروباص"، يعاني من حالة مرضية.

وأوضح نقيب الأطباء، في تصريحات لـ"الوطن"، أن أساتذة الطب النفسي زاروا الطبيب، واستمعوا إلى أقواله حول الواقعة، مشيرا إلى أنه أبلغهم بأن ما حدث تكرر معه أكثر من مرة دون إرادته، وأضاف أن هذا الأمر أكده والده أيضا، لافتا إلى أنهم كانوا بصدد عرضه على طبيب مختص، بسبب حالته "المرضية"، حيث إنه يمكن أن يحتلم دون إرادته، إذا تعرض لعوامل خوف أو قلق أو أية اضطرابات.

وكانت نيابة الزقازيق الكلية قررت إحالة الطبيب إلى محكمة جنح الزقازيق لمحاكمته.

وتلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود بلاغ إلى قسم ثاني الزقازيق، بقيام فتاة، تبلغ من العمر 19 عاما، بمعاونة سائق وعدد من المارة، بالتحفظ على طبيب في أحد الشوارع العامة، لاتهامه بارتكاب "فعل غير أخلاقي" داخل الميكروباص.

وانتقلت قوة من الشرطة إلى مكان الواقعة، وتم اصطحبت الطبيب إلى مقر القسم، حيث اتهمته الفتاة بأنه ارتكب "عملا غير أخلاقي"، أثناء استقلاله الميكروباص، ووقوفه ناحية المقعد الذي تجلس عليه.

وأضافت الفتاة أنها نهرت المتهم، ولكنه لم يستجب، مما دفعها إلى رفع صوتها مثيرة انتباه باقي الركاب والسائق، ودارت مشادة كلامية بينهم، وعندما حاول الطبيب المتهم مغادرة الميكروباص، لحقت به الفتاة، وتجمع عدد من المارة، الذين قاموا بالتحفظ عليه لحين حضور الشرطة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة، التي تولت التحقيق.