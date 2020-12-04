إيران تسجل 13 ألفا و341 إصابة و347 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم، تسجيل 13 ألفا و341 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، و347 حالة وفاة.

وأوضحت الوزارة الإيرانية، أن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع إلى مليون و16 ألفا و835 شخصا، وبلغ إجمالي الوفيات 49 ألفا و695، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 708 آلاف و106 أشخاص، وفقا لما ذكرته قناة "الحرة" الإخبارية الأمريكية.

وأشارت الصحة الإيرانية، إلى أن كافة الأقاليم الـ31، لا تزال في وضع صحي خطير، 27 إقليما في وضع صحي حرج من بينها طهران وأصفهان وقم.