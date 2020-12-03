بريد الوطن.. معاش من الحكومة يا وزيرة التضامن

كنت أعمل فى مطعم أحد الأندية الرياضية بإدارة الأغذية والمشروبات، ثم قرر النادى أن يُنهى التعامل معنا، دون أى إنذار ولا مكافأة ولا حتى باقى رواتبنا، وسنى الآن 45 عاماً، وأنا الآن ليس لى أى عمل نظراً للظروف الحالية التى تمر بنا منذ بدء تفشى فيروس كورونا، وطبعاً كان لى تأمين، وحالياً لا أستطيع أن أكمل فترة التأمين على الأقل حتى يكون لى معاش مبكر أنفق منه على أبنائى الذين يدرسون فى مراحل التعليم المختلفة، وفى نفس الوقت لا أستطيع أن أتقدم للحصول على أى معاش تقرره الحكومة للفئات الأوْلى بالرعاية لأن لدى رقماً تأمينياً.. أناشد السيدة الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن، النظر فى مشكلتى ومساعدتى فى الحصول على معاش من الحكومة.

ماجد كامل عبدالشهيد

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