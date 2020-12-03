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محمود مسلم

بريد الوطن.. معاش من الحكومة يا وزيرة التضامن

كتب:

بريد الوطن
09:56 ص | الخميس 03 ديسمبر 2020
وزيرة التضامن

وزيرة التضامن

كنت أعمل فى مطعم أحد الأندية الرياضية بإدارة الأغذية والمشروبات، ثم قرر النادى أن يُنهى التعامل معنا، دون أى إنذار ولا مكافأة ولا حتى باقى رواتبنا، وسنى الآن 45 عاماً، وأنا الآن ليس لى أى عمل نظراً للظروف الحالية التى تمر بنا منذ بدء تفشى فيروس كورونا، وطبعاً كان لى تأمين، وحالياً لا أستطيع أن أكمل فترة التأمين على الأقل حتى يكون لى معاش مبكر أنفق منه على أبنائى الذين يدرسون فى مراحل التعليم المختلفة، وفى نفس الوقت لا أستطيع أن أتقدم للحصول على أى معاش تقرره الحكومة للفئات الأوْلى بالرعاية لأن لدى رقماً تأمينياً.. أناشد السيدة الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن، النظر فى مشكلتى ومساعدتى فى الحصول على معاش من الحكومة.

                                                                   ماجد كامل عبدالشهيد  

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