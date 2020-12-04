عاجل.. "تحيا مصر" يحطم الرقم القياسي الثالث بأكبر قافلة شاحنات في العالم

أعلن أحمد مقلد الرئيس التنفيذي للمكتب المنسق مع موسوعة جينيس للأرقام القياسية، حصول صندوق تحيا مصر على الرقم القياسي الثالث، بأكبر قافلة شاحنات مساعدات في العالم.

وقال مقلد، في كلمة له باحتفالية صندوق تحيا مصر، بتسجيل أرقام قياسية جديدة بموسوعة جينيس، بثتها قناة "Extra News" الفضائية، الجمعة، إن القافلة كانت مرشحة للحصول على 7 أرقام قياسية، وكان بها كميات هائلة تكفي لبعض الدول، وليس فقط المحافظات، والأرقام الأخرى المرشحة تخص الأجهزة الطبية، والمعدات، وغيرها من المساعدات.

وأعرب الرئيس التنفيذي للمكتب المنسق مع موسوعة جينيس، عن شكره للحضور في هذا المكان الذي وصفه بـ"العبق بالحضارة"، لافتا إلى أن تسجيل رقم عالمي يعني أن تكون الأفضل في العالم، والأهم من الرقم القياسي، هو الدعوة للتنافس في عمل الخير، معربا عن شكره لكل العاملين في صندوق تحيا مصر.

وأضاف: "نعلن الآن تحطيم الرقم القياسي الثالث، وهذا المشروع صندوق تحيا مصر هو من ألهمنا، وكانوا يحرصون على مضاعفة عمل الخير، وعلى سبيل المثال ضاعفوا كميات الدواجن".

ودخل صندوق تحيا مصر موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية، حيث سجل رقمين، الأول خاص بأكبر حملة للتبرع للمواد الغذائية (300 ألف صندوق)، والثاني بالتبرع لأكبر كمية من الدواجن، 2 مليون كيلو جرام، رغم اشتراطات جينيس الدقيقة جدا، وجرى التقدم للحصول على رقم قياسي ثالث بعد تسجيل أكبر قافلة شاحنات في العالم (470)، لتكسر الرقم الهولندي المدرج في الموسوعة العالمية.