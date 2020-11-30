"صيدلي علاج كورونا بالأعشاب": عالجت 8 آلاف مصاب وجاري ترخيص الدواء

أكد الدكتور "حاتم جمعة" الصيدلي المثير للجدل، صاحبة علاج فيروس كورونا بالأعشاب، أنه نجح في علاج أكثر من 8 آلاف مصاب بفيروس كورونا المستجد من خلال "خلطة الأعشاب" التي قام بتصنيعها منذ بدء انتشار الجائحة، مؤكداً أن جميع الحالات استجابت للعلاج وشفيت من الفيروس بشكل تام.

وأضاف الصيدلي، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه بالفعل حصل على ترخيص من وزارة الصحة بالعلاج، مؤكداً أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد تصنيعه بشكل موسع لعلاج جميع الحالات المصابة بفيروس كورونا علي مستوي الجمهورية بعد نجاح تجربته على المصابين.

وأوضح أنه حصل على جميع الأوراق التي تثبت موافقة وزارة الصحة على العلاج العشبي، موضحاً أن إحدى الشركات ستقوم بإنتاج الدواء في أقرب وقت، مبدياً استعداده لعلاج اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية وطاقم مكتبه بعد الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا المستجد هو وعدد 5 من العاملين بمكتبه.

الجدير بالذكر أن الصيدلي حاتم جمعة، أكد أن العلاج الخاص بفيروس كورونا المستجد، تمت تجربته على عدد من المصابين بفيروس كورونا كلهم شفيوا تماماً، وأثار الصيدلي الجدل على مدار السنة الماضية بمواقع التواصل الاجتماعي بإعلانه علاج الحالات المصابة بخطلة عشبية يقوم بإعدادها.

وأكدت نقابة الأطباء بالمنوفية، في بيان سابق لها، أنها وجهت محامي النقابة برفع دعوى قضائية ضد الصيدلي حاتم جمعة، الذي ادعى اختراع علاج لفيروس كورونا، دون ترخيص بذلك، وأوضحت نقابة أطباء المنوفية في بيانها، أن النقابة اتخذت الإجراء بعد التواصل مع العديد من الجهات لوقف هذا النشاط والترويج له وقيام إدارة التفتيش الصيدلي بإجراءاتها وإبلاغ النيابة العامة.

كان محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبوليمون، أصدر في وقت سابق أيضاً، قراراً بالغلق الإداري لصيدلية حاتم جمعة بعد عرض مذكرة عليه من قبل مديرية الصحة بالمنوفية تفيد بوجود مخالفات بالصيدلية وبيع خلطة عشبية على أنها علاج لفيروس كورونا المستجد وبيعه للمواطنين.