نيسان الأكثر مبيعا للملاكي المحلي 2020.. وتسجل انخفاضا مقارنة بـ2019

داخل سوق السيارات المحلية، وخلال الفترة الماضية من العام الجاري 2020، ارتفع معدل عدة علامات تجارية لشركات السيارات فيما انخفض البعض الأخر في فئة "الملاكي المحلي"، وذلك حسب التقرير الصادر من مركز معلومات سوق السيارات.

خلال قائمة تضم أكثر من علامة تجارية لشركات السيارات داخل السوق المحلي المصري، تم ترتيب العلامات التجارية حسب الأكثر مبيعًا خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر العام 2020، مقارنة بمبيعات كل علامة خلال نفس الفترة من العام الماضي 2019.

بحسب القائمة، جاءت العلامة التجارية "نيسان" في الترتيب الأول بمبيعات وصلت إلى 11277 مركبة بنسبة تسويقية وصلت إلى 33.4%، وتسجل بذلك انخفاضًا في مبيعاتها مقارنة بمبيعات 2019 والتي وصلت إلى 12988 مركبة بنسبة 34.7%؛ فيما جاءت العلامة التجارية "شيري" بالترتيب الثاني ضمن القائمة بمبيعات وصلت إلى 7346 مركبة بنسبة تسويقية 21.8 %، وتسجل ارتفاعًا في مبيعاتها مقارنة بمبيعات 2019 والتي وصلت إلى 3408 مركبة بنسبة 9.1%.

وحسب التقرير، جاءت العلامة التجارية "هيونداي" في الترتيب الثالث بالقائمة بمبيعات وصلت إلى 4419 مركبة بنسبة تسويقية 13.1%، وتسجل ارتفاعًا في مبيعاتها مقارنة بمبيعات 2019 والتي وصلت إلى 4147 مركبة بنسبة 11.1%؛ فيما انخفض معدل مبيعات سيارات "شفيروليه" بنسبة كبيرة حيث سجلت مبيعاتها 4394 مركبة بنسبة تسويقية 13%، مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 والتي وصلت إلى 8305 مركبة بنسبة 22.2%.

وأشار التقرير إلى انخفاض في مبيعات سيارات "بي واي دي" الصينية داخل السوق المحلي خلال 2020 حيث وصلت إلى 3187 مركبة بنسبة تسويقية 9.4%، مقارنة بمبيعاتها خلال 2019، والتي وصلت إلى 4947 مركبة بنسبة 13.2%؛ كما انخفض معدل مبيعات سيارات "لادا" والتي وصلت إلى 1736 مركبة خلال 2020 بنسبة تسويقية 5.1%، مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 والتي وصلت إلى 1999 مركبة بنسبة 5.3%.