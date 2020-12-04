مصري يبتكر الروبوت البحري: مزود بصواريخ ويؤمن الحدود 24 ساعة

عرض برنامج "مصر تستطيع"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، تقريرا يستعرض من خلاله رحلة الدكتور مصطفى قرني مدير مركز البحوث والابتكار في كلية الهندسة، مع الابتكارات التي وصلت لمحطة "الروبوت البحري".

وأشار فايق، خلال التقرير إلى أن قرني، مدير مشروع تطوير البلاد الأفريقية، والحاصل على المركز الثالث على مستوى العالم في مسابقة الطاقة بكوريا الجنوبية، وجائزة وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" عامي 2015 و2018، في المشروعات والابتكارات.

وعدد ابتكارات قرني، حيث عمل على مشروع وحدة توليد الطاقة الكهرومغناطيسية، ووحدة لتوليد الطاقة عن طريق دمج الطاقة الضوئية والطاقة الكهرومغناطيسية لتوليد طاقة حركية تصل لـ4 آلاف دورة في الدقيقة، ويمكن استخدامه كمحرك أو وحدة لتوليد الطاقة الكهربائية، وحصل الابتكار على المركز الثالث على مستوى العالم في أكبر مسابقة لهندسة الطاقة في كوريا الجنوبية.

ولفت إلى أنه ابتكر الروبوت البحري الذي يسير على سطح الماء، وله عدد كبير من الاستخدامات الأمنية والخدمية، مثل مراقبة وتأمين الحدود البحرية وحمل وحدة صواريخ صغيرة الحجم ورسم الخرائط واستكشاف المناطق الخطرة.

وقال قرني، إن بداياته في الأبحاث كانت منذ الصغر، ولكن بدايته الفعلية العلمية على أساس علمي، كانت ابتكار أول جهاز مضاد للزلازل، ويعمل على تقليل الزلازل على المباني تصل لـ14% من 1000% من قوة الزلزال الحقيقي.

وأضاف خلال التقرير أنه حصل على المركز الأول على مستوى العالم في مسابقة دولة عن طريق جهاز من شأنه حماية الطائرات من الغرق إذا سقطت في المياه.

وأوضح أنه شارك في مسابقة الطاقة بكوريا الجنوبية، والتي شارك فيها 65 ألف باحث على مستوى العالم، واستطاع الحصول على المركز الثالث والميدالية البرونزية، حيث شارك بجهاز وحدة توليد الطاقة لدمج الطاقة الكهروضوئية مع الطاقة الكهرومغناطيسية، وتوليد حركة مستمرة، واستطاع ابتكار محرك بنموذج صغير، وعلى مدار تاريخ المسابقة لم يحصل الكثير من المصريين على مراكز متقدمة في هذه المسابقة، وخاصة في مجاله وتخصصه.

وأكد أن الروبوت البحري، سيكون إنجازا كبيرا للغاية بعد تطبيقه بشكل أوسع، ويعمل على تأمين ومراقبة الحدود البحرية بصورة مباشرة طوال 24 ساعة، يستطيع التصوير بشكل حي وإرسال الفيديو لمركز القيادة، ويستطيع التأمين وحمل جهاز مضاد للطائرات ووحدة صواريخ صغيرة، كما يحتوي على نظام يسمح بالتحكم به في أي مكان بمصر، بمعني أنه يمكن وضع الروبوت في الإسكندرية، والتحكم به في مركز القيادة بالقاهرة أو أي مكان.