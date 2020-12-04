المراغي: التصميم الأولي للسيارة الكهربائية المصرية يظهر خلال عام ونصف

قالت الدكتورة هدى المراغي عميدة كلية الهندسة الكندية في جامعة وندسور، والحاصلة على أرفع وسام مدني في كندا، إنها كانت على تواصل دائم مع المسؤولين في مصر، خلال السنوات الماضية، ومن ضمنهم اللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي السابق، والذي كان مؤمنا بأهمية التصنيع بالنسبة لمصر، وتوطين الصناعة، وجرى العمل مع فريق العمل الخاصة بالوزارة على مدار سنوات وحاليا مشتركين معهم في مشروعين.

وأضافت المراغي، خلال اتصال عبر "سكايب" ببرنامج "مصر تستطيع"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، أن المشروع الأول "تحالف الثورة الصناعية الرابعة"، ويتضمن تطبيق الثورة الصناعية الرابعة في أحد خطوط الإنتاج بوزارة الإنتاج الحربي، إضافة لإنشاء معمل يُبين بشكل عملي تطبيق الثورة الصناعية في مركز التميز التابع للوزارة.

وأشارت إلى أن المشروع الثاني بالتعاون مع الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا التابعة للإنتاج الحربي، وممولة من أكاديمية البحث العلمي بوزارة التعليم العالي، وتهدف هذه المنحة لأن تكون مكملة لمجهودات مركز التميز العلمي والتركيز بشكل أكبر على توطين التصميم الخاص بالسيارات الكهربائية.

وأكدت أن غالبية السيارات في مصر تكون بالتجميع، ولكن توطين التصميمات بها سيخلق فرص عمل كبيرة، لافتة إلى أن توطين الصناعة يحتاج للعديد من المحاور، ومنها الحصول على سيارة مصممة في بلدان أخرى، ويجري تصنيعها في مصر، بجانب تصميمه ومعرفة أساليب الإنتاج، خاصة أن وزارة الإنتاج الحربي تمتلك الموارد والإمكانيات وخطوط إنتاج متميز للغاية ومتقدمة.

ولفتت إلى أن تصميم سيارة كهربائية ومصنعة في مصر سيأخذ وقتا، لكن لابد من البدء في اتخاذ خطوات في هذا الاتجاه، وفي ظرف عام أو عام ونصف سيكون هناك النموذج الأولي للسيارة، والأجزاء المصممة والمصنعة في مصر والأخرى المستوردة مثل الماتور والبطارية.

وأهدت الوسام الكندي للكثير من الأشخاص الذين ساعدوها طوال مسيرتها، وأبرزهم زوجها الدكتور وجيه المراغي، إضافة لأولادها وعائلتها، موجهة الشكر لأساتذتها في جامعة القاهرة الذين ساعدوها وساندوها، ووزيرة الدولة للهجرة السفيرة نبيلة مكرم، ووزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار، ووزير الإنتاج الحربي، وسفير مصر في كندا، والمجلس القومي للمرأة.