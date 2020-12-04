استطلاع: 79% من المصريين يشعرون بالرضا على جهود الحكومة في مواجهة كورونا
التقرير: 6.6% فقط يرون جهود المواجهة سيئة
كتب:
محمد مجدي
09:11 م | الجمعة 04 ديسمبر 2020
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
كشف أحدث استطلاعات الرأي الحكومية عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، الذي أجراه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، تحت عنوان "تقرير رؤية المصريين لأزمة فيروس كورونا"، عن رضاء أكثر من 79% من المصريين عن أداء وجهود الحكومة في مكافحة فيروس كورونا المستجد، بحسب الاستطلاع.
وتضمن الاستطلاع في محور "تقييم جهود الحكومة في مواجهة فيروس كورونا المستجد"، أن 58% من المصريين المبحوثين كانوا يرونها "جيدة"، وأن قرابة 21.4% يرون تلك الجهود باعتبارها "مقبولة".
وبحسب الاستطلاع؛ فإن 13.9% من المصريين لم يحددوا تقييمهم، فيما رأى 6.6% منهم أن الجهود "سيئة".
وأفاد 31.1% من المصريين، أن هناك التزاماً من الأفراد نحو الإجراءات الاحترازية التي جرى فرضها من قبل الحكومة المصرية لمواجهة كورونا، في مقابل 58.3% أشاروا إلى عدم الالتزام بتلك الإجراءات.