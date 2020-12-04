استطلاع: 79% من المصريين يشعرون بالرضا على جهود الحكومة في مواجهة كورونا

كشف أحدث استطلاعات الرأي الحكومية عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، الذي أجراه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، تحت عنوان "تقرير رؤية المصريين لأزمة فيروس كورونا"، عن رضاء أكثر من 79% من المصريين عن أداء وجهود الحكومة في مكافحة فيروس كورونا المستجد، بحسب الاستطلاع.

وتضمن الاستطلاع في محور "تقييم جهود الحكومة في مواجهة فيروس كورونا المستجد"، أن 58% من المصريين المبحوثين كانوا يرونها "جيدة"، وأن قرابة 21.4% يرون تلك الجهود باعتبارها "مقبولة".

وبحسب الاستطلاع؛ فإن 13.9% من المصريين لم يحددوا تقييمهم، فيما رأى 6.6% منهم أن الجهود "سيئة".

وأفاد 31.1% من المصريين، أن هناك التزاماً من الأفراد نحو الإجراءات الاحترازية التي جرى فرضها من قبل الحكومة المصرية لمواجهة كورونا، في مقابل 58.3% أشاروا إلى عدم الالتزام بتلك الإجراءات.

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