عاجل.. إطلاق سراح الربان البحري فاروق عبدالعال المحتجز لدى الحوثيين

نجحت الأجهزة المعنية في إطلاق سراح الربان البحري فاروق محمد عبدالعال، الذي كان محتجزا لدى جماعة الحوثيين اليمنية، بعد مفاوضات استمرت لفترة شابها العديد من العقبات.

وأسفرت جهود الدولة عن إعادة المواطن المصري، اليوم، إلى البلاد بالتنسيق مع الأجهزة اليمنية ومنظمة الهجرة الدولية في عدن عقب إجلائه من مناطق الحوثيين إلى محافظة عدن اليمنية، ومنها عاد إلى أرض الوطن.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تأمين الرعايا المصريين في الخارج.