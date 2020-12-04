ضبط عاطل زور مستندات رسمية لتسهيل إجراءات الهجرة غير الشرعية

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم تزوير المستندات والمحررات الرسمية والعرفية، فقد أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة قيام "أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة البحيرة" بالترويج لمستندات عرفية مزورة منسوب صدورها لجهات حكومية لإثبات بيانات على غير الحقيقة على عملائه من المهاجرين غير الشرعيين لتسهيل تهريبهم مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي "الأمن الوطني والأمن العام" ومديرية أمن البحيرة والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات؛ أمكن استهدافه وبتفتيش مسكنه عثر على ما يلي:-

12 جواز سفر لأشخاص مختلفة.

5 بطاقات ضريبية بأسماء مُحددة.

9 سجل تجاري.

2 إقرار بموافقة شخص مُحدد على سفر أهليته للخارج دون توقيعه.

2 شهادة ميلاد مميكنة لشخصين.

2 كشف حساب بنكي منسوب لأحد البنوك باسم المتهم.

1 ختم.

2 هاتف محمول، يحويان العديد من الدعاوى لزيارة إحدى الدول الأجنبية لعدة أشخاص والعديد من صور جوازات السفر لذات الأشخاص.

بمواجهته أقر بقيامه بتغيير المهنة ومحل الإقامة بجوازات السفر لراغبي الهجرة غير الشرعية وذلك لإدخال الغش والتدليس للحصول على تأشيرات، مقابل مبالغ مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.