النتائج الكاملة لاستطلاع رأى الحكومة للمصريين حول إجراءات كورونا

تنشر "الوطن"، النتائج الكاملة لأحدث استطلاع رأي أجرته الحكومة ممثلة في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، بشأن فيروس كورونا المستجد، والذي جاء في تقرير أعده المركز.

تضمن الاستطلاع رؤية المصريين لأفضل البدائل للإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس ومن بينها "فرض حظر تجوال"، و"وقف الدراسة".

الإجراءات الاحترازية

واستطلع "التقرير"، آراء المواطنين في 9 بدائل، حول كونها "أفضل الإجراءات الاحترازية التي يجب على الحكومة اتخاذها".

وتصدَّر "إلزام المواطنين بارتداء الكمامة"، أفضل الحلول لمواجهة الفيروس بحسب "التقرير"، يليها "فرض حظر" بنسبة 9.6%، ثم توعية المواطنين بخطورة فيروس كورونا المستجد بنسبة 9.4%، يليه منع التجمعات مثل الأفراح والعزاء ومهرجانات، وفيما جاء المعارضون بنسبة 8.5%.

7.8% رأوا ألا يتخذ إجراءات، ثم الاهتمام بنظافة وتعقيم الأماكن العامة والشوارع بنسبة 3.7%، ثم تجهيز المستشفيات بالأجهزة والأماكن لاستقبال حالات كورونا بنسبة 3.4%، ثم وقف الدراسة في الجامعات والمدارس بنسبة 2.5%، ثم توفير أدوية البروتوكول الخاص بفيروس كورونا بنسبة 1.5%.

وحسب "التقرير"؛ فإن 10.9% اقترحوا إجراءات أخرى، فيما أن 38.7% من المبحوثين لم يحددوا أفضل الإجراءات الاحترازية الواجبة لمواجهة كورونا.

ارتفاع الإحساس بخطورة كورونا

ورصد التقرير ارتفاع شعور المواطنين بخطورة فيروس كورونا المستجد خلال شهر نوفمبر الماضي، بنسبة 77.1% من المبحوثين، مقارنة بـ69.8% منهم خلال شهر سبتمبر، كما قلت نسبة من يرونه لا يشكل خطراً لتصبح 13.3% في نوفمبر، بعدما كانت 24.4% في سبتمبر الماضي.

الالتزام بالإجراءات الاحترازية

وأفاد 31.1% من المصريين، أن هناك التزاماً من الأفراد نحو الإجراءات الاحترازية التي تم فرضها من قبل الحكومة المصرية لمواجهة كورونا، في مقابل 58.3% أشاروا إلى عدم الالتزام بتلك الإجراءات.

تقييم جهود الحكومة

كما اشتمل التقرير، على تقييم لجهود الحكومة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وحازت تلك الجهود على رضا نحو 79.4%، بواقع 58% يرونها جيدة، و21.4% يرونها مقبولة، و6.6% يرونها سيئة، و13.9% من المبحوثين لم يحددوا اختياراتهم.