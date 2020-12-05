شهيرة لـ"الوطن": تجاهل القاهرة السينمائي لـ محمود ياسين "سقطة كبيرة"

أبدت الفنانة شهيرة، دهشتها من تجاهل مهرجان القاهرة السينمائي، لزوجها الفنان الراحل محمود ياسين، رغم إقامة الدورة الحالية الـ42، بعد أسابيع قليلة من وفاته.

وقالت شهيرة، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إنها لم تتابع حفل افتتاح هذه الدورة أو فعالياته، ولكنها فوجئت بمنشورات استهجان كثير من جمهور زوجها لتجاهل المهرجان الاحتفاء به.

وتابعت: "أعتبر ما حدث سقطة كبيرة من إدارة المهرجان ورئيسه محمد حفظي، لأن محمود ياسين، كان نجما استثنائيا بشهادة الجميع".