صور.. ميريل ستريب كاتبة شهيرة في أحدث أفلامها "Let them all talk"

لا تغيب الممثلة ميريل ستريب عن جمهورها الذي يشتاق إلى طلتها في أفلامها، إذ تحرص على التواجد من خلال أعمالها المميزة التي تخطت 90 عملًا تتنوع بين المسلسلات والأفلام، وفي كل مرة تظهر الممثلة الحاصلة على 3 جوائز أوسكار بدور مختلف يبهر عشاقها، الذين سيكونون على موعد مع أحدث أفلامها "Let them all talk".

وتقوم ميريل ستريب هذه المرة بدور كاتبة، مشهورة تدعى أليس هيوز، وخلال أحداث الفيلم تنطلق في رحلة مع أصدقائها وابن اختها في محاولة للعثور على المرح والسعادة على أمل التئام جروحها القديمة، والتصالح مع ماضيها المضطرب.

ويُصنف "Let them all talk" باعتباره فيلمًا كوميديًا، وسوف يتم إصداره على منصة "HBO Max" يوم 10 ديسمبر المقبل، ومن إخراج ستيفن سودربيرج، وتأليف ديبورا أيزنبرج.

ويشارك في بطولة الفيلم بجانب "ميريل" كل من كانديس بيرجن، وديان ويست، ولوكاس هيدجز، وجيما تشان.

وانتهت ميريل ستريب أيضًا من تصوير فيلم "The Prom"، وهو من إخراج ريان مورفي، ومأخوذ من كتاب لتشاد بيجولين، ويشارك فيه مجموعة مميزة من الممثلين بينهم نيكول كيدمان، وجيمس كوردان، وكيري واشنطن وغيرهم.

وميريل ستريب تعتبر الممثلة الأكثر حصولًا على الجوائز في تاريخ هوليوود، وولدت 22 يونيو 1949، بولاية نيوجيرسي، وترشحت لجائزة أوسكار، 21 مرة، وحصدتها 3 مرات، أولها عام 1979 من خلال دورها المساعد في فيلم "Kramer vs. Kramer"، من إخراج روبرت بينتون، وشارك داستن هوفمان في البطولة.

وثاني جائزة أوسكار لميريل، كانت عام 1983 عن دورها الرئيسي في فيلم "Sophie's Choice"، من إخراجAlan J. Pakula.

وحصدت "ميريل" الأوسكار الثالثة لها عام 2012 عن دورها الرئيسي في فيلم "The Iron Lady" والذي أخرجه "Phyllida Lloyd".

وكُرمت ميريل ستريب بجائزة "Cecil B. DeMille" من قبل رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية، كما رُشحت 32 لجائزة جولدن جلوب، وحصدتها 8 مرات.