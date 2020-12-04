خبير: مشروعات البنية التحتية استوعبت كثير من العمالة في زمن كورونا

قال الدكتور أحمد رجب، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن مشروعات البنية التحتية يرجع أهميتها كونها مشروعات كثيفة العمالة، وبالتالي توفر العديد من فرص العمل للشباب، وتزداد هذه النقطة أهمية في زمن كورونا، حيث يوجد العديد من المشروعات أغلقت، وتستوعب استثمارات البنية التحتية تلك العمالة.

وأضاف الدكتور أحمد رجب، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحقيقة"، المذاع على شاشة قناة EXTRA NEWS، أن الاستثمارات في البنية التحتية لها عائد مرتفع للغاية، حيث ستساهم في تخفيض تكلفة النقل والمواصلات، ونقل الأشخاص بصورة أسرع، كما تعد شبكة تجارة داخلية قوية للغاية، فبدلا من نقل الخضراوات والفاكهة لأيام أصبح نقلها أسرع.

وأشار أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة إلى أن البنية التحتية عنصر حاسم لتهيئة بيئة مناخ الاستثمار، حيث قبل عام 2010 كان المستثمرين المحليين أو الأجانب يشكون من ضعف كفاءة البنية التحتية في الطرق، ولكن حاليا جرى تطوير الشبكة القديمة وإضافة العديد من المحاور الداخلية والخارجية.

وأوضح الدكتور أحمد رجب أنه من خلال البنية التحتية استعادة الشكل الحضاري للمدن والمحافظات، مثل الطريق الإقليمي، والطريق الذي تفقده الرئيس السيسي اليوم، والذي يربط ميدان الرماية للطريق الأوسطي، لافتا إلى أن الهدف من البنية التحتية استيعاب إقامة قاعدة زراعية صناعية خدمية حديثة.

ولفت أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة إلى أنه من العوامل الهامة في تقرير مناخ الأعمال الصادر عن المؤسسات الدولية النظر في كفاءة الطرق وشبكة الطرق الرابطة للمحافظات المختلفة، أو داخل المحافظات، ومصر في الفترة الأخيرة قفزت قفزات متتالية في هذا المؤشر، متوقعا زيادة الترتيب في الفترة المقبلة.