رينو ترتفع وتويوتا تأتي بالمركز الثاني.. قائمة الأعلى مبيعًا للملاكي

أصدر مركز معلومات سوق السيارات "أميك" التقرير الخاص بمعدل مبيعات السيارات المستوردة داخل السوق المحلي المصري خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر العام الجاري 2020، مقارنة بالمبيعات خلال عام 2019، وذلك خلال قائمة تضم أكثر من 12 علامة تجارية لشركات السيارات تتنافس على الأكثر مبيعًا.

وحسب التقرير، ارتفع معدل مبيعات العلامة الفرنسية "رينو" داخل السوق المحلي بمبيعات 12891 مركبة "مستوردة" بنسبة تسويقية 13.8%، وسجلت بذلك ارتفاعًا في معدل مبيعاتها مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2019 والتي وصلت إلى 11050 مركبة بنسبة 17.5%.

وجاءت العلامة التجارية "تويوتا" بالترتيب الثاني بالقائمة بمبيعات وصلت إلى 12288 مركبة بنسبة تسويقية 13.2%، وتسجل هي الأخرى ارتفاعًا في مبيعاتها مقارنة بمبيعات 2019 والتي سجلت 10018 مركبة بنسبة 15.8%.

وأضاف التقرير، انخفض معدل مبيعات سيارات "هيونداي" بنسبة ملحوظة بمبيعات وصلت إلى 10428 مركبة بنسبة تسويقية 11.2% وتأتي بالترتيب الثالث بالقائمة، مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 والتي وصلت إلى 10786 مركبة بنسبة 17.1%؛ وحصلت العلامة التجارية الناشئة "أمي جي" داخل السوق المحلي على الترتيب الرابع بالقائمة بمبيعات وصلت إلى 10080 مركبة بنسبة تسويقية 10.8%.

وسجلت العلامة التجارية "فيات" ارتفاعًا كبيرًا بمعدل مبيعاتها خلال 2020 حيث سجلت 9723 مركبة بنسبة تسويقية 10.4%، مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 والتي وصلت إلى 3244 مركبة بنسبة 5.1%؛ كما أرتفع معدل مبيعات سيارات "كيا" بمبيعات وصلت إلى 7987 مركبة بنسبة تسويقية 8.6%، مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 والتي وصلت إلى 6247 مركبة بنسبة 9.9%؛ كما أرتفع معدل مبيعات العلامة التجارية "أوبل" داخل السوق المحلي خلال 2020 بمبيعات وصلت إلى 6868 مركبة بنسبة تسويقية 7.4%، مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 والتي وصلت إلى 872 مركبة بنسبة 1.4%.