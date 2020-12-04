عاجل.. بدء التحقيق مع 8 متهمين بمحاولة التظاهر أمام أحد أندية الجيزة

بدأت النيابة العامة، تحقيقاتها مع 8 متهمين بمحاولة التجمع للتظاهر أمام نادٍ بجامعة الدول العربية، لدعم إدارة النادي السابقة.

وجرى ضبط 8 أشخاص، أثناء محاولتهم التجمع أمام أحد الفنادق بشارع جامعة الدول العربية بالجيزة، وقيامهم ببث فيديو مباشر لتحركاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت التحريات إلى أن من بين المتهمين سيدة – حاصلة على بكالوريوس ومقيمة بمحافظة القاهرة - سبق قيامها باستغلال حسابها الشخصي في بث مشاركة وتفعيل "هاشتاج" لدعم مجلس إدارة النادي الرياضي، وتوجيه الدعوة لتنظيم وقفة احتجاجية أمام بوابة النادي.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.