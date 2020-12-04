ثاني حالة في 3 أيام.. مصرع شاب سقط أسفل قطار "المطرية" بالدقهلية

لقى شاب مصرعه، اليوم الجمعة، عقب سقوطه من قطار "المطرية- المنصورة" أثناء محاولته النزول من القطار وهو يتحرك ببطء، أمام مساكن المرور بالمنصورة، حيث سقط تحت القطار، ووصل مستشفى المنصورة الدولي جثة هامدة.

وتعتبر هذه ثاني حالة سقوط من قطار المطرية في أقل من 3 أيام.

كان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بسقوط شاب من القطار القادم من المطرية إلى المنصورة أثناء محاولة النزول قبل وقوف القطار بشكل كامل في المحطة، فسقط أسفله مما تسبب في حدوث إصابات به.

وانتقل ضباط وحدة مباحث أول المنصورة وسيارة الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة "الخطيب السعيد الخضرجي، 43 سنة" من قرية "نقيطة" مركز المنصورة، مصاب ببتر الذراع الأيمن والقدم، ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصل الإسعاف ونقله إلى مستشفى المنصورة الدولي "العام الجديد".

وأكد شهود العيان، أن المتوفي حاول النزول من القطار حال سيره ببطء قبل وصوله المحطة، فسقط أسفل القطار، مما تسبب في إصابات خطيرة به، ونبه المواطنون سائق القطار ليتوقف في الحال، وجرى نقل المصاب إلى المستشفى.

وأكد مصدر طبي، أن الشاب وصل مستشفى المنصورة الدولي جثة هامدة، وجرى وضعه في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بدفنه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وكان قطار "المطرية" قد تسبب مساء الأربعاء الماضي، في إصابة الشاب علي محمد علي، طالب بالثانوية الأزهرية، من قرية الكفر الجديد بمركز ميت سلسيل، ببتر في الذراعين حال سقوطه من القطار عند محاولته الركوب، إلا أن القطار تحرك قبل أن يتمكن من الصعود، وجرى نقله إلى مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة للعلاج، وما يزال تحت العلاج بالمستشفى حتى الآن.