مي فاروق: خالد جلال صاحب الفضل في ظهوري.. وسعيدة بـ"الوصية"

قالت مطربة الأوبرا مي فاروق، إن الأغنية النهائية التي جرى غنائها في العرض المسرحي "الوصية" والتي تحكي قصة البطل المجند محمد المعتز رشاد، كانت أكثر الأغاني تأثرًا لجمهور المشاهدين والممثلين على حد سواء.

وأضافت "فاروق"، خلال استضافتها بحوار مسجل لبرنامج "مساء DMC" والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان والمذاع على فضائية "DMC"، أن مخرج العمل المسرحي خالد جلال هو صاحب الفضل في ظهوروها على خشبة المسرح لتأدى الكثير من الحالات في وقت واحد: "أنا مبسوطة باللي عملته في العرض المسرحي".

وأوضحت، أنها كانت تخشي من التجربة في بدايتها، حيث أنها لم تقم من قبل بأي مسرح غنائي، وجرى في البروفات تحديد مكان دخلوها، ولكن وخلال العرض الأول من العمل أصر على دخولها من مكان آخر: "اترعبت ومعرفتش أعمل إيه، وأنا بشكره".

وافتتح العرض المسرحي "الوصية" يوم الخميس 12 نوفمبر الماضي، على خشبة المسرح القومي بالعتبة، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة وفي إطار مبادرة "ادعم جيشك".

ومن جانبه قال الفنان إيهاب فهمي مدير عام المسرح القومي لـ"الوطن"، إن العرض يتناول قصة حياة أحد شهداء قواتنا المسلحة في معركة الإرهاب في سيناء، في إطار درامي غنائي استعراضي.

المسرحية من تأليف أيمن سلامة وإخراج خالد جلال وبطولة ميدو عادل ومحمود حافظ وسميرة عبدالعزيز وأحمد فؤاد سليم وألحان المهدي وبسنت صيام، وغناء مي فاروق وأشعار محمد بهجت وألحان أحمد كيكار وديكور محمد الغرباوي، وأزياء هالة الزغبي والاستعراضات للدكتور مجدي صابر والمخرج المنفذ علا فهمي.