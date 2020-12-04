كريستوفر هامبتون: تحويل مسرحية "الأب" إلى فيلم سينمائي أمر صعب

تحدث الكاتب البريطاني كريستوفر هامبتون، عن فيلم الأب the father، أنه في البداية كان مسرحية وتحول إلى فيلم، بشكل عام إن تحويل العمل المسرحي صعب، ولكن كل مشروع من المشروعات له وضع مختلف.

وقال كريستوفر هامبتون، خلال ندوة تكريمه المقامة حاليًَا بدار الأوبرا المصرية، على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي: "فيلم الأب كنت أكتبه مع مخرج آخر، فهم بالخارج يفضلون أن يشاركوا بعضهم البعض، وكان لدي خلفية جيدة عن المسرحية، لذلك أعتقد أن الفيلم حقق نجاحا كييرا".

وأشار إلى أن أفضل مادة مسموعة يحب أن يقدمها قائلا: "أستمتع بكل الوسائل التي اكتبها خاصة المسرحيات، ولكني أفضل كتابة المسرحيات وبمجرد أن أنتهي من كتاباتها يفتح عليا أبواب جهنم، حيث يجب على المؤلف أن يتحدث إلى كثير من الناس حتى يتفهموا العمل بصورة جيدة، كما نبحث عن جهة تمويل خاصة، فقي النهاية أحب كتابة الأفلام ولكن أخرج المسرحيات".

وضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42 تقام الآن جلسة نقاشية تحمل عنوان "الأب للسيناريو المقتبس: حوار مع السير كريستوفر هامبتون" الذي يكرمه المهرجان بجائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، ويدير الحوار المنتج والسيناريست محمد حفظي رئيس المهرجان.

وكان انطلق حفل افتتاح الدورة الـ 42 لمهرجان القاهرة السينمائي، مساء الأربعاء، بعرض الفيلم البريطاني "الأب"، إخراج فلوريان زيلر، وخصص المهرجان، أمس الخميس، عرضا ثانيا لـ"الأب"، في التاسعة مساء، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، بالإضافة إلى عرض ثالث في التاسعة مساء الجمعة، بمسرح WE، حتى يتيح لجمهور القاهرة الذي لم يتمكن من حضور حفل الافتتاح، أن يستمتع بمشاهدة الفيلم.

واختار مهرجان القاهرة السينمائي، الفنان تامر حسني، لتقديم حفل افتتاح المهرجان المقرر إقامته فى دار الأوبرا المصرية، وقدم "حسني"، أغنية بعنوان "الدنيا فيلم" والتي يتعاون فيها مع الشاعرة منة القيعي، والموزع والمنتج الموسيقي اللبناني الكبير جان ماري رياشي، بينما يلحنها الفنان إيهاب عبدالواحد.

وقال محمد حفظي، رئيس النسخة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي، إنه منذ ظهور وباء فيروس كورونا، يعرفون جيدًا أنهم سينظمون دورة في ظروف خاصة، وتعلموا من المهرجانات السابقة، واتبعوا إجراءات وزارة الصحة والسكان.