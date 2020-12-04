أحمد فؤاد سليم: خوفت والد الشهيد يحضر مسرحية الوصية

قال الفنان أحمد فؤاد سليم، إن لحظة استقباله في العرض المسرحي "الوصية" لإصابة البطل المجند محمد المعتز رشاد باعتباره والده في العمل، كانت لحظة تحدي جرى التمرين عليها قبل التصوير بـ3 أيام فقط.

وأضاف "سليم"، خلال استضافته بحوار مسجل لبرنامج "مساء DMC" والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان والمذاع على فضائية "DMC"، أن المسرح قيمته في التفاعل المباشر والسريع مع الناس، وهو الغير متوافر في باقي أنواع العروض الدرامية، حيث أن لحظة وصول ابنه الجريح كاد يتعامل معها على كونه طبيب في غرفة العمليات، ولكن المخرج أصر على أن تظهر مشاعر الأبوه: "هي لحظة قاسية جدا".

وأوضح، أنه كان دائمًا ما يخشي من حضور والد الشهيد للعرض المسرحي: صعب جدا أنه يحضر، وكنت دائما خايف من حضوره العرض، ومتأكد أن كل أب أو أم شهيد عارفين مكان ابنهم فين".

وأكد "سليم"، أن مشروع سير الشهداء هو أمر هام وحيوي قامت به وزارة الثقافة، وهو شيء رائع يحكي التفاصيل وعبر عده دائما ما يكسبها مشاهدي العرض في المسرح.

وافتتح العرض المسرحي "الوصية" يوم الخميس 12 نوفمبر على خشبة المسرح القومي بالعتبة، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة وفي إطار مبادرة "ادعم جيشك".

ومن جانبه قال الفنان إيهاب فهمي مدير عام المسرح القومي لـ"الوطن"، إن العرض يتناول قصة حياة أحد شهداء قواتنا المسلحة في معركة الإرهاب في سيناء وذلك في إطار درامي غنائي استعراضي.

المسرحية من تأليف أيمن سلامة وإخراج خالد جلال وبطولة ميدو عادل ومحمود حافظ وسميرة عبدالعزيز وأحمد فؤاد سليم وألحان المهدي وبسنت صيام، وغناء مي فاروق وأشعار محمد بهجت وألحان أحمد كيكار وديكور محمد الغرباوي، وأزياء هالة الزغبي والاستعراضات للدكتور مجدي صابر والمخرج المنفذ علا فهمي.