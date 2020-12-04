أديب: موكب المومياوات هنشوفه على التليفزيون ومحدش يقول هنزل أتفرج

قال الإعلامي عمرو أديب، إن 18 قناة عالمية تنتظر لحظة تغطية موكب المومياوات، إذ سينطلق من المتحف المصري القديم من ميدان التحرير، لافتًا إلى أن الميدان تحول إلى "كونكورد"، بسبب روعة تجهيزه.

وأضاف أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يعرض عبر شاشة "mbc مصر": "الموكب سيصل إلى متحف الحضارة، والسيارات التي تنقلها جرى تصميمها لتحمل أي صدمات محتملة، إذ ستنقل مومياء 22 ملكا وملكة مصرية لمدة 47 دقيقة، ولمدة 15 يومًا تجرى البروفات استعدادا لهذه المناسبة".

وتابع: "نحن في انتظار حدث عالمي، ويجب أن نشكر كل من شارك فيه، فالدولة ستجهز الشوارع والميادين والتأمين، ويجب أن نشكر أيضًا كل من شارك في إعداد عربات نقل المومياوات، وبالنسبة للفساتين، فإن 8 مصممين مصريين هم من صمموا الأزياء، أما فستان كيتي بيري، فهو خاص بالبروفات ولن يستخدم في الحفل.. رغم إنه عاجبني".

وواصل: "كل التجهيزات دي مصروف عليها ملايين، مش كل سنة هيبقى عندنا الموكب ده، لأن هذه المومياوات لم تتحرك على مدار عشرات السنين، وكل ما يحدث هو منظومة وسيمفونية كاملة ويُدار بشكل علمي.. دي حاجة تتشاف في العالم كله، وسيجري البث في مصر وخارجها، والموكب سيستغرق 50 دقيقة تقريبًا وسيستمع به العالم كله، وهو دعاية جيدة لمصر في هذه الفترة.. حاجة مبهرة ومشرقة وتخلي الناس تريد دايما تشوف الآثار المصرية، ولا يكون الأمر قاصرًا على محبي الآثار والمتخصصين، والمتحف المصري الكبير هو الزغلول الكبير، وهيبقى حاجة مذهلة وجبارة.. لكنها ليس مناسبة للنزول للفرجة عليها، وستجري متابعة هذا الأمر من خلال التلفزيونيات".