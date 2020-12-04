ترخيص المحال والمقاهي شرط لإعفائها من الغلق في أول مخالفة

كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن عقوبة المحال المخالفة لمواعيد الغلق، تتفاوت بين المحال المرخصة وغير المرخصة، مضيفا أن المحال والمطاعم والمقاهى والورش المرخصة التي تخالف مواعيد الغلق، يتم إنذارها أول مرة لمدة ١٥ يوما، وفي حالة استمرار المخالفة يتم غلقها لمدة شهر، ولا تفتح أبوابها إلا بتصريح من المركز التكنولوجي.

وأشار إلى أن المحلات والورش والمطاعم والمقاهي التى تعمل بدون ترخيص في حال مخالفتها مواعيد الغلق، يتم غلقها على الفور دون إنذار، مؤكدا وجود توجيهات للمحافظات باستمرار المتابعة اليومية لتنفيذ القرار بكل حسم والتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الفتح والغلق.

من ناحية أخرى، أعلن تقرير غرفة العمليات بوزارة التنمية المحلية عن غلق ١٣٨٨ من المحال التجارية والمقاهي والمطاعم والورش والأسواق المخالفة في ٧ محافظات، هي القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية وكفر الشيخ ودمياط والفيوم، لمخالفتها المواعيد الجديدة لغلق المحال الذي بدأ تطبيقه من بداية الشهر الجاري.

وأوضح التقرير، أن قرارات الغلق تضمنت ٢١٨ محلا تجاريا في ٦ محافظات، منها غلق ٨٥ محلا بالقاهرة، و٩١ بالإسكندرية، و٢٤ بدمياط، و١٠ بكفر الشيخ، و٥ بالجيزة، و٣ بالقليوبية.

كما تضمنت القرارات، غلق ١٠٢٣ مقهي في ٥ محافظات، حيث تم غلق ٩٥٧ مقهًى بمحافظة القاهرة، و٥٦ بالإسكندرية، و٦ مقاهٍ بالفيوم، ومقهيين بكفر الشيخ، ومثلهما بدمياط.

ولفت التقرير، إلى أنه تم أيضا غلق ١٣٦ ورشة صناعية، منها ١٢١ ورشة بالقاهرة و١٣ ورشة بدمياط، وورشة بكفر الشيخ وورشة بالفيوم، كما تم غلق ١٠ مطاعم، منها ٩ مطاعم بالإسكندرية ومطعم بدمياط، كما تم غلق سوق تجاري بدمياط.