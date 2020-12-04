عاجل.. وفاة "أم الفنانين" التشكيلية ماجدة عميرة

أعلنت المنتج طارق الجنايني وفاة الفنانة التشكيلية ماجدة عميرة بعد صراع مع المرض.

قال الجنايني عبر صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى أطيب وأحن قلب، المغفور لها ماجدة عميرة.. والدة أخواتي سحر وعمرو عميرة، صلاة الجنازة غداً السبت بعد صلاة الظهر مسجد مصطفى محمود.. الرجاء الدعوة لها بالرحمة والمغفرة".

كما نعاها المصور الصحفي عيد خليل، عبر حسابه على "فيس بوك" قائلًا: "إنا الله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى السيدة أم الفنانين الغليا ماجدة عميرة، أسكنها الله فسيح جناته".