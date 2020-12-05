درجة الحرارة تصل لـ3 درجات.. تعرف على المدن الأكثر برودة اليوم

أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، درجات الحرارة المتوقعة اليوم السيت، على مدن ومحافظات مصر، مشيرة إلى المناطق المتوقع سقوط الأمطار عليها.

وتوقعت الهيئة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، على بعض المناطق من السواحل الشمالية ومنها "الإسكندرية، بلطيم، دمياط، بورسعيد، العريش، ورفح"، كما تشير التوقعات لانتشار الشبورة الصباحية على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، شمال الصعيد، والسواحل الشمالية.

وتستعرض "الوطن"، مناطق سقوط الأمطار اليوم، والمحافظات الأقل في درجات الحرارة، وفقا لما حددته هيئة الأرصاد الجوية، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

المحافظات الأكثر برودة غدا

تشير تنبؤات هيئة العامة للأرصاد الجوية إلى درجات الحرارة المتوقعة، حيث جاءت قائمة المدن الأكثر برودة، كالتالي:

مدينة سانت كاترين

درجة الحرارة العظمى بها 15 والصغرى 03.

مدينة نخل

درجة الحرارة العظمى بها 21 والصغرى 04.

الوادي الجديد

درجة الحرارة العظمى بها 26 والصغرى 08.

السلوم

درجة الحرارة العظمى بها 22 والصغرى 10.

بني سويف

درجة الحرارة العظمى بها 22 والصغرى 10.

المنيا

درجة الحرارة العظمى بها 22 والصغرى 10.

الأقصر

درجة الحرارة العظمى بها 25 والصغرى 10.

نسبة الرطوبة وحالة الطقس ليلا

وأشارت الهيئة إلى أنّ نسب الرطوبة على القاهرة والوجه البحري، تتراوح بين 28 إلى 80، وعلى السواحل الشمالية تتراوح بين 45 إلى 85، وعلى شمال الصعيد تكون ما بين 30 إلى 60، أما جنوب الصعيد فتتراوح ما بين 20 إلى 40، فيما يسود طقس بارد ليلا على القاهرة، الوجه البحري، السواحل الشمالية، مائل للبرودة على جنوب سيناء، وشديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

ونوهت الهيئة إلى أن البلاد تشهد انتشار الشبورة في الصباح، خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى نشاط الرياح المثيرة للأتربة على بعض المناطق.