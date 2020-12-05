غدا.. الفنانة آية الفلاح تفتتح معرضها "إذا نسيت" بقاعة الزمالك

تفتتح الفنانة التشكيلية آية الفلاح معرضها الجديد "إذا نسيت" وذلك غداً الأحد 6 ديسمبر بقاعة الزمالك للفن والتي تفتح أبوابها لاستقبال زوار عروضها المرتقبة من فنانين وجمهور من 12 ظهراً وعلى مدار اليوم اتباعاً للإجراءات الوقائية.

وأضافت "آية" في تصريحات صحفية: "لدي رغبة في إشعال الروح التي انطفأت ومحاولة لاستعادة التوازن، واسترجاع لحظات السعادة والتشبث بها كي لا تفر.. منذ أكثر من خمس سنوات وأنا أسير وراء أذني.. فكل ما أسمعه يخرج على سطح اللوحات على هيئة أشكال وكتابات مبهمة في الغالب وليس لها تفسير محدد لكنها مشحونة بمشاعري."

وعن فكرة المعرض أوضحت "في الفترة الأخيرة كنت أستمع بكثافة إلى أغنيتين فرنسيتين "إذا نسيت"، و"في شارعي" اللتين عكستا ما أمر به في هذه الفترة من حياتي، في محاولة لاستعادة ذاتي، ومواجهة صدمة الواقع والانتقال من طور الطفولة إلى النضوج الصادم الذي تطرحه كلمات أغنية "في شارعي ".

وتابعت: "لقد تحولت لشخص آخر عليه أن يعيش حياة لم يتخيل أبداً أنه سيكون جزءًا منها يوماً، إنها رحلة مليئة بالمشاعر، أتأرجح فيها بين ما بعد الصمت ورجفة القلب الغارق في برودة قارسة، ومحاولة تجاوز تلك المخاوف، وما بين هذا وذاك ولدت هذه الأعمال لتذكرني بمن أكون... إذا نسيت."

‎آية الفلاح .. خريجة فنون جميلة 2008، مواليد القاهرة 1986، انتقلت للعيش في أبيدجان بساحل العاج برفقة زوجها 2013 وكان للموقع الجغرافي واختلاف الثقافة أثر على أسلوبها الفني، أصبح سطح اللوحة ساحة للعب والتجريب بلا قيود.

شاركت "الفلاح" في العديد من الفعاليات الفنية والثقافية في مصر وجميع أنحاء العالم منذ عام 2004، ومنها: ماليزيا ، إيطاليا ، ألمانيا ، ساحل العاج، الإمارات، المغرب ، فرنسا ، الكويت وإنجلترا، 53 معرضا جماعيا، و3 معارض شخصية "الحديقة الخلفية" مركز الجزيرة للفنون، "مودلنج" فندق ميريديان دهب، "وحوش" ارتسمارت جاليري، حصلت على جائزة جمعية محبى الفنون الجميلة، جائزة صالون الشباب العشرين، مصر.