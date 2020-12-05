مساحة ومواصفات الإسكان البدوي بجنوب سيناء (صور وفيديو)

الإسكان البدوي أحد المشروعات القومية التي نفذها جهاز تعمير سيناء في محافظة جنوب سيناء، وهذه الوحدات قريبة الشبه بالبيوت التي عاش فيها البدو كما أنه مزودة بكل ما يحتاجه البدوي في منزله.

المهندس أمجد سالم هو من قام بتنفيذ بعض البيوت البدوية، وقال إن مساحة البيت البدوي تصل إلى 80 متر مربع بخلاف الحوش الخلفي.

"الوطن" رافقت المهندس أمجد لمعرفة مساحة ومواصفات هذه البيوت، حيث ذكر أن البيت عبارة عن صالة كبيرة له شباكان يطلان على الشارع، وثالث يطل علي الحوش الخاص بالمنزل، ومساحته لا تقل عن 4 أمتار طول في 3 أمتار عرض، ويوجد حوش كبير خلف صالة المنزل وله باب داخلي يستخدمه المواطنين لتربية الطيور والماعز والاغنام، وبه ممر طوله 4 أمتار وعرضه متر يوصل إلى مطبخ مساحته 3 أمتار طول في عرض مترين، وتوجد غرفتان معيشة ونوم مساحة الواحدة لا تقل 3.5 متر طول في 3.5 متر عرض، ثم حمام ومساحته مترين في مترين.

وقال إن أرضية المنزل كاملة مغطاة بالسيراميك، وجري تزويدها بوسائل إضاءة حديثة وكل ما يلزم البيت العصري، بالإضافة إلي وجود رصيف كبير أمان كل البيت مصنوع من الإنترلوك ومظلة صغيرة تستطيع الأسرة الجلوس تحتها في الصيف.

واكد أن هذا النموذج هو الأقرب لحياة وطبيعة أهالي سيناء، حيث هناك استقلالية تامة لكل منزل وخصوصية، وهناك تباعد بين كل منزل وآخر ومدخل خاص.

وفي نفس السياق، قال المهندس محسن حامد رئيس جهاز تعمير سيناء، أنه جري إنشاء أكثر من 2478 وحدة إسكان بدوي على مستوى المحافظة موزعين على كل المدن بتكلفة تجاوزت مليار جنيه، مشيرًا إلى إنشاء نحو 420 بيتًا بدويًا في مدن المحافظة، والانتهاء من 210 منازل، وجاري تنفيذ 210 أخرى بقيمة تقارب 70 مليون جنيه.

من جانبه، قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن مشروعات الإسكان البدوي تسير بصورة منتظمة وطبقًا للخطة، حيث جرى إنشاء 20 منزلًا بدويًا بتجمع المروة بمدينة سانت كاترين بتكلفة 5.5 مليون جنيه، وإنشاء 30 منزلًا بدويًا بتجمع الشيخ عواد بتكلفة 5.3 مليون جنيه، وإنشاء عدد 30 منزلًا بدويًا بالجهة الشرقية بقرية الجبيل بتكلفة 14 مليون جنيه، وإنشاء عدد 30 منزلًا بدويًا بالجهة الغربية بقرية الجبيل بتكلفة 13.9 مليون جنيه.