بعد التجديد له.. محافظ جنوب سيناء يهنئ رئيس جهاز التعمير

قدم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء التهنئة إلي المهندس محسن سعيد حامد، رئيس جهاز تعمير سيناء، بعد صدور قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتجديد له لمدة عام.

وقال المحافظ إنه اجري اتصالًا بالمهندس محسن وهنأه علي ثقة القيادة السياسية، مؤكدا أن رئيس جهاز تعمير سيناء الحالي يعلم كل صغيرة وكبيرة عن المشروعات الموجودة في سيناء وكل المناطق التابعة للجهاز لأنه ابن جهاز تعمير سيناء منذ تعيينه عام 1984.

وأكد المحافظ أن "محسن" استطاع تحقيق طفرة في جنوب سيناء خلال فترة توليه رئاسة قطاع جنوب سيناء في الفترة من 2010 وحتي 2017 حيث حقق إنجازات في مختلف المجالات، أبرزها إنشاء نحو 12 مزرعة نموذجية في الوديان والتجمعات البدوية التي أصبحت مركزا لإنتاج الخصر والفاكهة والأسماك والتمور، وجرى إنشاء ما لايقل عن 6000 وحدة إسكان بدوي موزعة على مختلف المدن والوديان.

وأكد المحافظ أن مشروعات جهاز التعمير من أفضل المشروعات التي جرى تنفيذها طبقًا للمواصفات القياسية، وطالب المحافظ رئيس الجهاز بزيادة المخصصات للمشروعات في جنوب سيناء لأنها بالفعل تحتاج إلي تنمية في شتي المجالات تزامنا مع افتتاح مشروع جامعة الملك سلمان، والطريق الدولي الجديد.

في نفس السياق قدم المهندس "محمد السكري" المنفذ لمشروع التنمية المتكاملة بمحافظتي شمال وجنوب سيناء التهنئة إلي رئيس جهاز تعمير سيناء بعد التجديد له، وقال إن التجديد جاء في توقيت ممتاز، خاصة أن هناك مشروعات واعدة تجري على أرض المحافظة إلى جانب مشروعات أخرى من المقرر تنفيذها خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن "محسن حامد" صاحب خبرة كبيرة في سيناء ويعرف كل الدروب والمدقات لانه عمل فيها منذ تحريرها.

وأضاف أن سيناء حاليًا تحتاج كل القيادات التي تعرفها جيدا وتعرف عادات وتقاليد سكانها خاصة أن كل مشروع يجري تنفيذه علي أرض المحافظة يكون الأهالي شريك أساسي فيها .

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا رقم 651 لسنة 2020 والذي يقضي في مادته الأولي بمد خدمة المهندس محسن سعيد رئيس جهاز تعمير سيناء بالمستوي الوظيفي ( الممتازة ) بموازنة الجهاز المركزي للتعمير والأجهزة التنفيذية التابعة له والتابع لوزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اعتبارا من 17 اكتوبر ولمدة عاما.