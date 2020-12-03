جنوب سيناء تضع ضوابط للحصول على تراخيص البناء

عقدت المهندسة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، اجتماعًا بحضور مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، ومديري الإدارات الهندسية بكافة مدن المحافظة، لمناقشة الضوابط الشروط التي سيجرى وضعها لاستخراج تصاريح البناء خلال المرحلة التي يستأنف فيها أعمال البناء، وضبط وحوكمة العمران، بما يتوافق مع القوانين المنظمة للعمران.

وطالبت نائب المحافظ بوضع اشتراطات وضوابط تخطيطية وبنائية لضبط العمران ومنظومة استصدار تراخيص البناء، في الإطار الفني والقانوني الجديد للمنظومة الرقمية المتكاملة، حتى يسهل متابعتها.

وأكدت نائب المحافظ، أنه جرى تشكيل لجان مشتركة من التنمية المحلية، والمرافق، والمجتمعات العمرانية، للرد على الاستفسارات حول تطبيق الاشتراطات، ووضع تصور لكيفية التعامل مع الحالات التي تتقدم للتصالح على مخالفات البناء، أو التي لا ينطبق عليها قانون التصالح.

وأشارت إلى أن الاشتراطات والضوابط تتضمن استعمالات المباني، والارتفاعات، ونسب البناء، ومساحات وقطع الأراضي التي تصلح للاستعمال السكني، وأماكن انتظار السيارات، كما ستضمن الإجراءات التنفيذية لبدء أعمال البناء، وإجراءات استخراج بيان صلاحية الموقع للبناء وتراخيص البناء وشهادة صلاحية المبني للإشغال، وذلك في إطار توجيهات وتكليفات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.