قطع المياه عن طوخ ظهر اليوم لارتفاع نسبة العكارة

أعلنت شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، قطع المياه ظهر اليوم السبت عن مركز طوخ لمدة 3 ساعات من الساعة الثانية عشر ظهراً حتى الثالثة عصرًا.

وأشارت الشركة في بيان لها اليوم، أن السبب في قطع الخدمة يرجع إلى قيام قطاع الري بالقليوبية بتكريك نهر النيل بمدينه طوخ أمام محطه مياه العبادلة، ما يؤدي إلى توقف المحطه نظراً لارتفاع نسبة العكارة بمجرى النيل أثناء عملية التكريك.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير إحتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وفي وقت سابق، أعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، رفع حالة الطوارئ تحسبًا لسقوط أي أمطار على قرى ومدن المحافظة، وانتشار المعدات بمنازل الكبارى والأنفاق لسرعة رفع تراكمات المياه، موضحا أنه فى إطار استعدادات الشركة لاستقبال فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار، قامت الشركة بتنفيذ أعمال غرف صرف الأمطار فى نطاق محافظة القليوبية بقيمة تقديرية بحوالى 27 مليون جنيه تقريبًا.

وأوضح مجاهد، أنه من المخطط تنفيذ 1800 غرفة صرف أمطار بالمناطق الحيوية والطرق الرئيسية والمحاور والميادين الرئيسية، فمن المقرر تنفيذ غرف صرف أمطار بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى، ونفق أسفل الطريق الدائرى ومطالع ومنازل الكبارى بمدن المحافظة، والتى كانت تحدث تأثيرًا كبيرًا على حركة المواطنين أثناء فترت سقوط الأمطار.

وأكد "مجاهد" أنه بلغ إجمالى المعدات التى استعدت بها الشركة لاستقبال موسم الأمطار 108 معدة بالإضافة إلى 50 طلمبة غاطسة، تم توزيعها على مناطق تجمع مياه الأمطار بالمدن المختلفة على مستوى المحافظة، موضحا أن أطوال شبكات الصرف الصحى بالمحافظة تصل 1950.3 كم، فيما بلغ عدد محطات معالجة الصرف الصحى بالمحافظة 20 محطة، أما محطات رفع الصرف الصحى 149 محطة، فيما تم وضع خطة للعمالة لمواجهة الأمطار تضمنت 540 عامل تقريبًا.