مالك المركب المختطف بنيجيريا: خفض الفدية لـ400 ألف دولار.. وعودة الطاقم خلال أيام

قال عدنان الكت مالك المركب اللبناني المختطف طاقمه على يد قراصنة نيجيريين، إنه تم التوصل مع الخاطفين إلى خفض مبلغ الفدية لـ400 ألف دولار، مؤكدًا أن الأزمة أوشكت الأزمة على الانتهاء، وأن عودة طاقم المركب المختطف ستكون قريبًا.

وأضاف مالك المركب اللبناني لـ"الوطن": "سيتم الإفراج عن الشباب المختطف خلال أيام، والموضوع يتم حله حاليًا، وسيعود الشباب بخير وسلامة"، متابعًا أن القراصنة حينما اختطغوا الطاقم أخذوا 10 منهم وتركوا المركب ورحلوا بهم للمقايضة على مبالغ مالية، فيما تركوا 2 من أفراد الطاقم من دولة الكاميرون على متن المركب ليبلغوننا بخبر الاختطاف، حيث أن عدد الطاقم بالأساس 12 فردًا".

وفي سياق متصل، قالت شروق شوقي، شقيقة "سعد" الضابط المختطف في تصريح لـ"الوطن": "تواصلت معنا السفارة المصرية وقالت لنا إن أفراد طاقم المركب بخير، وأن السفارة تعمل على قدم وساق لحل الأزمة".

كان قراصنة من دولة نيجيريا قاموا بإختطاف 10 من أفراد طاقم مركب لبناني مملوكة للبناني يدعى عدنان الكت، ومن بين العشرة مختطفين مصريان أحدهما ضابط ثان والثاني مهندس بحري، والاثنان من خريجي الأكاديمية البحرية بمحافظة الإسكندرية، كما أن قائد المركب القبطان بلال ريداني لبناني الجنسية.

وتروى شروق شوقي شقيقة سعد شوقي سعد 28 عامًا ضابط بحري ثاني على متن المركب التفاصيل لـ"الوطن" قائلة: "شقيقي وزميله كيرلس سمير مهندس بحري مقيم بمحافظة الإسكندرية كانا يعملان على متن المركب (ميلان) اللبنانية المملوكة لعدنان الكت، حيث يعمل سعد على متن المركب منذ عامين ونصف العام، وخرج شقيقي الذي لازال عريسًا جديدًا ساعيًا على رزقه في رحلة من نيجيريا للكاميرون، وكان الاتصال الأخير بيننا يوم الأربعاء قبل الماضي بعد وصوله لميناء كوكو بنيجيريا، حيث قال لنا إنهم في طريقهم إلى الكاميرون حيث كان يطمئنا عليه نظرًا لسوء حالة الشبكة في الكاميرون، فقال لنا لما هاوصل هناك مش هعرف أكلمكم بسبب الشبكة".

وتابعت شروق: "حينما جاء يوم السبت الماضي ولم يتواصل معنا قلقنا جدًا عليه لأن الطريق من نيجيريا للكاميرون يستغرق يومين فقط، فتواصلنا مع عدنان مالك المركب الذي قام بإبلاغنا باختطاف قراصنة من نيجيريا طاقم المركب المكون من 10 أفراد ما بين ضباط ومهندسين وطهاة، وتركوا شخصا واحدا ليبلغ عدنان بخبر الاختطاف".

وأضاف "الكت"، في تصريحات سابقة لـ"الوطن"، أن جنسيات المخطتفين تشمل 2 من مصر و3 لبنان و4 الهند وواحد من دولة الكاميرون، متابعًا أن المختطفين حاليًا بولاية باليسيا بنيجيريا.

ووفقًا لما أعلنته الخارجية المصرية في بيان صادر، عنها فقد تواصلت وزارة الخارجية على الفور مع سفارة مصر في أبوجا بنيجيريا للوقوف على الملابسات وآخر تطورات الموقف، وتم إصدار التعليمات لسفارتنا هناك بإجراء الاتصالات مع كل المسؤولين على أعلى مستوى، وذلك لمتابعة تأمين سلامة المواطنين المصريين المختطَفين، والتنسيق مع السلطات النيجيرية بهدف العمل على بذل كل الجهود وطرق كل السبل بغية الإفراج الفوري عنهما.