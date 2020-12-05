وزير النقل ومحافظ الغربية يتفقدان الطريق الزراعي ونفق كوبري الدلجمون

تفقد الفريق كامل الوزير وزير النقل، يرافقه الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، اليوم السبت، مسار أعمال التطوير الجارية بنطاق الطريق الزراعي "القاهرة – الإسكندرية"، للوقوف علي أعمال التطوير والإنشاءات الحالية بنطاق نفق كوبري الدلجمون لتأمين أرواح وحياه المواطنين.

جاء ذلك عقب مغادرة وزير النقل وإجرائه جولة كاملة بنطاق الطريق الزراعي والإقليمي بنطاق محافظة المنوفية، فضلًا عن مشاركة الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية في جولته الميدانية، برفقه عدد من القيادات التنفيذية للوقوف على آخر تطورات والإنشاءات الحديثة التي تجري بجسد نفق كوبري الدلجمون.

وفي المقابل، أعرب وزير النقل عن تقديره الكامل للجهود المبذولة من جانب مسؤولي هيئة الطريق والكباري بالتنسيق مع الجهات التنفيذية بديوان محافظة الغربية، لاستكمال خطة تطوير كافة الطرق الفرعية والرئيسية المتصله بالطريق الزراعي الرئيسي، وفق المعايير الرسمية والهندسية الآمنة لكافة رواد الطرق المذكورة.

من ناحية أخرى، أوضح محافظ الغربية أنه وجه بتشكيل لجنه هندسية ضمت استشاريين ومتخصصين تحت إشراف نائبه الدكتور أحمد عطا للإشراف على كافة المشروعات الإنشائية، خصوصًا مشروعات الطرق والكباري والأنفاق لمتابعتها مع الجهات المختصه بشكل دوري خلال الفترة الراهنة.

في سياق آخر، تابع الأستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية جهود الوحدات المحلية والمدن والأحياء بالمحافظة لرفع القمامة ونظافة الشوارع حرصاً على الصحة العامة للمواطنين والمظهر الجمالي للمحافظة

وقام قسم النظافة والتجميل بمركز ومدينة زفتى بشن حملة نظافة لرفع كفاءة الطرق والشوارع وتحقيق المظهر الجمالي اللائق، حيث أسفرت الحملة عن رفع تراكمات القمامة والمخلفات وكنس وغسيل الأرصفة والطرقات ب (سكة طنطا - الصنية - شارع محمد فريد - شارع الجيش - المقابر)، وذلك بمشاركة سيارات ومعدات وعمال وسائقين الحي حرصاً على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

ونجحت الوحدات المحلية بمركز ومدينة سمنود في رفع أكثر من 13 طنًا من القمامة، حيث قامت الوحدة المحلية لقرية ميت بدر حلاوة برفع 5 أطنان من القمامة، وقامت الوحدة المحلية لقرية ميت عساس بورشة عمل نظافة بالطريق السريع سمنود المنصورة وتم رفع 5 أطنان من القمامة، وكذلك قامت الوحدة المحلية لقرية محلة زياد برفع 3 أطنان من القمامة.

وفي مدينة كفر الزيات قامت حملة نظافة مكبرة حيث تم كنس ومسح الطريق ورفع القمامة والمخلفات والأتربة بالطريق السريع، وذلك بخلاف أعمال جهاز النظافة اليومية من رفع القمامة والمخلفات خلال الورديات المتعاقبة بشوارع مدينة كفر الزيات.

وفي ذات السياق تم القيام بحملة نظافة بمركز ومدينة قطور لرفع المخلفات والتراكمات من الشارع العمومي، وكذلك تم رفع القمامة من (شارع الخليج - طريق الشين قطور - أمام حديقة قطور العامة - شارع مركز شرطة قطور - مصرف الزهار).