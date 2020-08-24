رئيس حدائق الحيوان: "بكرة مش إجازة" والتذاكر بأسعارها العادية

قال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بوزارة الزراعة، إن يوم الغد، ستستمر حديقة الحيوان في استقبال المواطنين كالمعتاد، بأسعار التذكرة العادية، مضيفا أن اقتصار يوم الثلاثاء على الرحلات المدرسية والمجموعات بسعر 65 جنيه، يكون في أيام الدراسة فقط.

وأضاف رجائي لـ"الوطن"، أن الحديقة تتخذ كل الإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة والاتحاد الإفريقي لحدائق الحيوان، بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها حال عودة نشاط حدائق الحيوان.

وتابع أنه من بين تلك الإجراءات، الالتزام بعدد محدد للزوار، يضمن الكثافة المنخفضة داخل الحديقة، وكذلك التشديد على ارتداء كمامات خلال الدخول، وأثناء التجوال داخل الحديقة، واستبعاد غير الملتزمين بها، وعمل اللوحات الإرشادية تنصح الزائرين بالتباعد الاجتماعي، وأخرى للوقاية من فيروس كورونا، بالإضافة إلى مظلات للوقاية من درجة الحرارة.