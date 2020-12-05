وسائل إعلام تركية تكشف عن مؤامرات لاغتيال معارضين لأردوغان

زعمت تقارير متتالية في وسائل الإعلام التركية وجود مؤامرات لاغتيال عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وزعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كيليجدار أوغلو.

وفي العام الماضي، تسبب إمام أوغلو في أكبر هزيمة للرئيس رجب طيب أردوغان بعدما خسر حزب العدالة والتنمية الحاكم رئاسة بلدية اسطنبول بعد 25 عامًا من سيطرة على إدارتها.

نتيجة لانتصاره على أردوغان، أصبح إمام أوغلو الذي ينتمي لحزب الشعب الجمهوري أحد أبرز الشخصيات السياسية في تركيا وأمل المعارضة في التخلص من أردوغان في انتخابات 2023.

وأفاد موقع OdaTV الإخباري عن وجود مخطط لاغتيال إمام أوغلو. ومن المعروف أن هذا الموقع محظور حاليًا في تركيا بسبب خطه التحريري القومي المتطرف.

وفقًا للتقرير، فإن تنظيم داعش يخطط لقتل إمام أوغلو ونتيجة لذلك، زادت شرطة اسطنبول من الحماية الأمنية الخاصة به.

بعد انتشار الخبر، أكد المتحدث باسم إمام أوغلو مراد أونغون وجود مخطط الاغتيال وأعلن عن اتخاذ تدابير أمنية إضافية.

لكن وزير الداخلية سليمان صويلو نفى النبأ، وقال صويلو إنه لا يوجد شيء غير عادي بحسب المعلومات الاستخبارية.

تُظهر استطلاعات الرأي أن إمام أوغلو هو المنافس المحتمل الأقوى لأردوغان.

واتهم المتحدثون باسم حزب العدالة والتنمية إمام أوغلو بالكشف عن مؤامرة الاغتيال للجمهور من أجل تعزيز شعبيته.

في وسائل الإعلام الموالية لأردوغان ، انتر خبر عو وجود مخطط لاغتيال زعيم حزب الشعب الجمهوري كيليجدار أوغلو.

أولاً ، كتب الصحفي فؤاد بول في صحيفة حرييت عن هذا المخطط، ثم كتب فؤاد أوغور مقالاً مماثل عن مخطط اغتيال زعيم المعارضة.

تعرض كيليجدار أوغلو للتهديد بالقتل من قبل زعيم المافيا تشاكيجي ، الذي أطلق سراحه أردوغان في أوائل عام 2020 بعد أن أمضى 20 عامًا خلف القضبان.