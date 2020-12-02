مصر للطيران الناقل الرسمي لضيوف "القاهرة السينمائي" في دورته الـ42

تواصل مصر للطيران، رعايتها لأهم الأحداث والمناسبات التي تستضيفها مصر، بما يعكس قدرة الدولة على تنظيم أكبر المعارض والمهرجانات الدولية في مختلف المجالات، منفذة دورها كناقل رسمي لمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الثانية والأربعين، الذي تنطلق فاعلياته مساء اليوم، بدار الأوبرا المصرية.

واستقبلت مصر للطيران، عدد من نجوم الفن وصناع السينما، على متن طائراتها القادمة من عدة دول إلى مطار القاهرة، لحضور فعاليات المهرجان المقام خلال الفترة من 2 حتي 10 ديسمبر الحالي.

وتقدم مصرللطيران، كل تسهيلات السفر اللازمة لضيوف مصر، ومنظمي المهرجان، الذي يشارك فيه العديد من نجوم الفن بمصر والوطن العربي، وغيرهم من النجوم الدوليين.

وتأتي رعاية مصر للطيران لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بعد أيام قليلة من رعاية مهرجان الجونة السينمائي، وإشادة نجوم الفن بمستوى الخدمة المقدم على رحلات الشركة، خاصة في ضوء الإجراءات الإحترازية والوقائية المطبقة خلال رحلات السفر والعودة.

ويعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، والأكثر انتظاما، ويتميز المهرجان عن غيره من الكثير من المهرجانات في المنطقة العربية والأفريقية، بأنه مسجل في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF) مع 14 مهرجانا آخر، ينظم مسابقات دولية.